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2022台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會　鹿野高台4千遊客嗨翻

▲2022台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會，4千遊客嗨翻鹿野高台。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2022台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會，4千遊客嗨翻鹿野高台。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

睽違2年重磅回歸的2022台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會，首場於2日晚間7點在鹿野高台熱情展開，雖然天空飄著細雨，卻擋不住民眾的熱情及期待，縣長饒慶鈴、副縣長王志輝陪伴逾4千位遊客欣賞超人氣歌手高爾宣等人演出及精彩煙火、熱氣球噴火秀。

暑期盛事的「2022台灣國際熱氣球嘉年華」今年邁入第12年，活動自7月2日至8月15日，為期45天，許多遊客7/2清晨欣賞活動開幕，17顆國內外熱氣球升空齊飛場面壯觀，下午繫留體驗活動雖因雨取消，但開幕光雕音樂會原計畫將19顆國內外熱氣球，「台灣隊」由最受歡迎的HELLO KITTY球帶領台北熊讚球、喔熊球及福利熊球等台灣熱氣球，搭配國外造型球：老虎球、獨角獸球、穀倉球、可愛狗狗球、青蛙球及養樂多超人，華麗陣容帶來光雕展演。

▲2022台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會，4千遊客嗨翻鹿野高台。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2022台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會，4千遊客嗨翻鹿野高台。（圖／記者楊漢聲翻攝）

不過，2日傍晚鹿野高台飄著細雨，仍有逾4千名遊客在活動現場，經縣府研商後決定首場光雕音樂會照常辦理，雖因雨改為熱氣球噴火秀，而當赤族樂團、首屆大嘻哈時代冠軍Young Lee及蛋頭開場，帶來熱鬧的表演，現場氣氛開始嗨起來，壓軸表演則由超人氣歌手高爾宣帶來演出，當唱到第3首個人經典歌曲，並邀請1位台東民眾合唱時，表演舞台後方熱氣球燃燒器進行噴火，並搭配雷射燈光及絢麗煙火，為觀眾帶來火力全開的視覺震撼，將現場嗨到最高點，也為「2022台灣國際熱氣球嘉年華」的開幕日劃下精彩句點。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，今年熱氣球光雕音樂會共有7個場次，除了7/2晚鹿野高台的開幕及8月15日晚間7點的閉幕外，將在每週五分別於成功三仙台(7月8日上午4點)、池上大坡池(7月15日晚間7點)、知本溫泉區(7日22日晚間7點)、太麻里曙光園區(7月29日上午4點)及台東縣立體育場(8月5日晚間7點)登場，其中體育場場次更首次以無人機搭配熱氣球共同展演，精采演出絕對不能錯過。

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