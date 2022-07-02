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透過孩子參與式設計　台東縣府打造首座大型兒童運動公園

▲透過孩童們的遊戲參與，與專家學者設計出更符合需求、自然永續的公園。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲透過孩童們的遊戲參與，與專家學者設計出更符合需求、自然永續的公園。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「大家都是孩子王，一定會有很多很棒很好玩的設計想法」，台東縣政府將在舊站特區興建首座大型兒童遊戲場域，2日下午舉辦「一起遊戲、一起設計」工作坊，透過孩童們的遊戲參與，與專家學者設計出更符合需求、自然永續的公園。

饒慶鈴表示，台東縣兒童運動公園基地位於縣立體育場、台東大學台東校區及火車舊站之間，已於6/14動工，落實聯合國兒童權利公約的兒童表意權，採用參與式設計，與「還我特色公園行動聯盟」舉辦2場次工作坊，邀請親子透過親自體驗遊戲踴躍表達意見，納為遊具設計、空間配置等意見。

第1場工作坊已於4/23，以基地的鐵道歷史故事脈絡出發、闖關投票活動行動展板以及畫出心目中的遊戲場等方式，蒐集小朋友對於遊戲場的願望與想像，並增進對在地鐵道歷史文化的了解。

今天的第2場工作坊從「走，我們一起來玩！讓遊戲，成為一種參與的途徑。」出發，辦一場實驗性的遊戲場來理解孩童真正的需求，測試孩童對遊戲有什麼想法，並以「火車」為主題，進行玩法探索及情境體驗測試。

建設處說明，今天活動依年齡分為5小組，各組設計不同性質主題的關卡讓小朋友體驗，也預留時間讓小朋友表達想要如何改造關卡可以更好玩，過程都由家長與工作人員陪伴並記錄每一個關卡的遊戲反應。讓設計者真正看見兒童的身心需求與遊戲樣貌，了解什麼是能讓孩童一玩再玩，也讓遊戲場不再只是遊戲的區域，更是大小朋友及有特殊需求的孩童都能認識及瞭解在地文化並共同享有的交流場所。

建設處進一步指出，透過工作坊蒐集當地里民、民眾意見，與公民團體討論，將參與式設計的過程在溝通、討論下達成共識，塑造出大家心目中的夢想公園。

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