台電公司台東區營業處處長交接典禮　場面隆重且溫馨

▲台電公司台東區營業處處長交接典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台電台東區營業處日前舉行新、卸任處長交接典禮，儀式由台電公司配電處楊顯輝處長擔任監交人，卸任處長簡翠玉榮退，遺缺由原任職桃園區營業處副處長邱雲祥接任。

監交人楊處長顯輝表示，卸任簡處長在本公司迄今服務40年餘，經歷豐富。簡處長任事認真積極負責、為人謙和務實、領導風格開明，決策明確，尤其在業務的推動上能領導同仁上下一心完成區處的各項業務，任內任內領導台東區處達成重要績效，包括︰(一) 爭取太麻變電所復舊重啟。(二)完成首座「配電級蘭嶼電廠儲能設備建置」並已啟用。(三)辦理蘭嶼及綠島發電廠#3、#4號機組汰換工程及蘭嶼緊供機組新建工程，強化離島地區電網運轉可靠度。(四)配合班班有冷氣政策執行，順利完成班班有冷氣目標。

新任處長邱雲祥處長歷任花蓮區處、宜蘭區處及桃園區處副處長，歷練完整，領導風格開明、相信以他過去豐富的經驗，以及在歷任處長打下的良好基礎下，一定能領導台東區處團隊積極推展業務，開創更優異的成績。新任處長邱雲祥表示，未來會持續推動台東地區強化配電線路防災韌性、離島地區架空線路地下化及老舊被覆線汰換等重大工程，配合政府推動多元化能源政策，為台東帶來更優良之供電品質。