台東+445！累計確診32379人　匡列隔離1106人

▲台東今日+445。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣2日新增445位確診者，393名民眾戶籍或居住地分在台東、52名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案32379人、居隔者1106人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至7/1下午16點為止，住院收治人數為43人、加強版集中檢疫所為29人、居家照護現管人數有2734人。

台東縣衛生局表示，今日1身障機構監測期滿結案；統計縣內目前共有4養護、6監所、1身障群聚事件監控中，今日共新增46例確診個案。養護機構部分，新增5確診(4住民、1員工)；監所新增37人(3員工、34住民)；身障機構新增4人(1住民、3員工)。

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另台東縣衛生局表示，因近期有民眾反映確診完成7+7，自行檢驗快篩仍為陽性是否為重複感染疑義，1日中央疫情指揮中心已針對重複感染，COVID-19重複感染之定義及個案處置原則如下：一、已解除隔離治療之COVID-19確診個案，除症狀惡化等特殊情況外，建議於發病日或採檢日3個月內無需再進行SARS-CoV-2檢驗。但是如於發病日或採檢日1至3個月內症狀惡化，且SARS-CoV-2 RT-PCR檢驗陽性且Ct值<27或抗原/核酸快篩陽性個案：但須經過醫師可進行法定傳染病通報，並先比照確定病例處理。 及後續由衛生福利部疾病管制署(以下稱疾管署)各區管制中心研判是否為新的確定病例並啟動相關防疫措施。

二、已解除隔離治療之確診個案，於發病日或採檢日間隔至少3個月後再次SARS-CoV-2 RT- PCR檢驗陽性且Ct值< 30或抗原/核酸快篩檢驗陽性個案，火須經醫師評估可能為重複感染個案後，應進行法定傳染病通報，後續依確定病例處理原則，啟動相關防疫措施及醫療處置。