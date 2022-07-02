台東警方創新結合布袋戲　擴大預防犯罪宣導

▲東警創新結合布袋戲擴大預防犯罪宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

暑期青春專案自7月1日起零時起至8月31日24時止啟動，台東縣警察局為確保青少年暑期安全活動空間，有效降低被害情事發生，並避免青春專案執行期間，多人群聚造成防疫破口，即結合地方知名掌中劇團拍攝淺顯易懂且詼諧之布袋戲宣導影片，創新執行犯罪預防工作。

暑期仍值全台COVID-19防疫期間，青少年無法從事戶外活動，空閒時間多，易呼朋引伴深夜留連網咖、電子遊戲場等娛樂場所，或有從事賭博行為，包括涉足德州撲克等職業賭場，以及透過網路下注非法運動簽賭博奕遊戲。警方偵辦是類案件時發現，青少年參與賭博輸錢後即落入犯罪集團所設陷阱，首先遭引導向地下錢莊借錢，待欠下鉅額賭債無力償還時，再引誘當詐欺車手、招募其他少年賭客、校園販毒或拍攝私密照等，衍生後續犯罪及被害事件。

台東縣警察局為有效防制青少年犯罪及被害情事發生，執行青春專案宣導工作，特以「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用及私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年參與實體或網路賭博」及「少年深夜留連不當場所等偏差行為」等5大主軸為宣導素材，結合地方知名掌中劇團拍攝淺顯易懂且詼諧之布袋戲宣導影片，並以實體或網路等多元化方式播放，擴大執行預防犯罪，使民眾瞭解政府對保護青少年之用心。

台東縣警察局長葉超鴻表示，暑期青春專案為台東縣政府保護青少年安全之重要政策，3大工作主軸為「淨化青少年成長環境」、「防制青少年被害」和「青少年犯罪預防宣導」，台東縣警察局除加強查緝犯罪、執行多元化宣導外，將結合縣府青春專案聯合督導小組，針對易生治安顧慮場（處）所加強稽查、勸導、取締。同時，也在此提醒相關業者務必遵守法律規定，不要貪圖小利、心存僥倖，縱容無知青少年陷於偏差行為當中，另請父母親為青少年安排正當、健康、有意義的休閒活動，希望在各界的團隊合作下，能為青少年打造優質的環境生活空間，使孩子們度過一個快樂、安全的暑假。