無預警停飛上熱搜！　陸官媒：義烏機場今起取消赴京航班

▲ 義烏機場「無預警」暫時取消今起飛北京航班 。（圖／翻攝 微博 義烏機場管理公司）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《央視》今（3日）發出最新快訊指出，浙江省義烏機場管理有限公司發出公告，受疫情影響，根據民航局防疫規定，義烏機場即日起暫時取消所有前往北京的航班，恢復時間另行通知。

緊急通告內文提醒，請各位旅客密切關注航班動態變化，及時了解目的地城市最新防疫政策，妥善安排行程，具體航班信息以航空公司發佈為準。

▲義烏暫時取消赴京航班上微博熱搜。（圖／翻攝 微博熱搜）

《央視》發出快訊後，各大平台網站紛紛轉發最新消息。上大陸微博搜索「義烏」、「暫時停飛」等關鍵字，相關報導也衝上熱搜。不少住在義烏大陸網友十分擔心，開始瘋狂留言，「該不會要封城了」，「還能從義烏出去別省嗎？」

實際上網搜尋今義烏飛北京航班資訊，以往一天十多個「直飛」航班全部取消，只剩下推薦鄰近城市推薦航班，或是飛機中轉航班，並且註明「延誤取消免費改」。

▲義烏飛北京所以「直飛」航班今全取消。（圖／翻攝 同程旅遊）

根據大陸衛健委資料顯示，義烏7月2日0-22時在集中隔離點檢出2例新冠病毒無症狀感染者，已落實管控措施。據了解，該病例是省外輸入無症狀感染者的密切接觸者。

另外，7月2日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例104例。其中境外輸入病例29例（福建8例，上海5例，廣東5例，重慶4例，內蒙古2例，北京1例，江蘇1例，江西1例，四川1例，陝西1例），含4例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東2例，江西1例，陝西1例）；本土病例75例（安徽61例，山東6例，江蘇3例，陝西3例，上海2例），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（均在山東）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。