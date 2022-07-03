　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

無預警停飛上熱搜！　陸官媒：義烏機場今起取消赴京航班

▲▼ 義烏無預警暫時取消今起飛北京航班 。（圖／翻攝 微博 義烏機場管理公司）

▲ 義烏機場「無預警」暫時取消今起飛北京航班 。（圖／翻攝 微博 義烏機場管理公司）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《央視》今（3日）發出最新快訊指出，浙江省義烏機場管理有限公司發出公告，受疫情影響，根據民航局防疫規定，義烏機場即日起暫時取消所有前往北京的航班，恢復時間另行通知。

緊急通告內文提醒，請各位旅客密切關注航班動態變化，及時了解目的地城市最新防疫政策，妥善安排行程，具體航班信息以航空公司發佈為準。

▲▼ 義烏無預警暫時取消今起飛北京航班 。（圖／翻攝 微博 義烏機場管理公司）

▲義烏暫時取消赴京航班上微博熱搜。（圖／翻攝 微博熱搜）

《央視》發出快訊後，各大平台網站紛紛轉發最新消息。上大陸微博搜索「義烏」、「暫時停飛」等關鍵字，相關報導也衝上熱搜。不少住在義烏大陸網友十分擔心，開始瘋狂留言，「該不會要封城了」，「還能從義烏出去別省嗎？」

實際上網搜尋今義烏飛北京航班資訊，以往一天十多個「直飛」航班全部取消，只剩下推薦鄰近城市推薦航班，或是飛機中轉航班，並且註明「延誤取消免費改」。

▲▼ 義烏無預警暫時取消今起飛北京航班 。（圖／翻攝 微博 義烏機場管理公司）

▲義烏飛北京所以「直飛」航班今全取消。（圖／翻攝 同程旅遊）

根據大陸衛健委資料顯示，義烏7月2日0-22時在集中隔離點檢出2例新冠病毒無症狀感染者，已落實管控措施。據了解，該病例是省外輸入無症狀感染者的密切接觸者。

另外，7月2日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例104例。其中境外輸入病例29例（福建8例，上海5例，廣東5例，重慶4例，內蒙古2例，北京1例，江蘇1例，江西1例，四川1例，陝西1例），含4例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東2例，江西1例，陝西1例）；本土病例75例（安徽61例，山東6例，江蘇3例，陝西3例，上海2例），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（均在山東）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
快訊／港墘抽水站附近驚見「男屍漂水面」　身分死因待查
新北最強媽生12小孩！　壯觀出遊畫面曝
比特幣再崩跌！這國狂買80枚　總統嘆「太便宜」
大淵衰躺槍！頒歌王開馬念先玩笑「背後原因曝光」
姚元浩《營業中》堅持便當賣150　庹宗康臉垮：隨便你
台北驚見「超罕見古董車」　網比對：不就周杰倫那台！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

3天前站習近平後方合照！香港立法會議員確診新冠肺炎

無預警停飛上熱搜！　陸官媒：義烏機場今起取消赴京航班

老婆婆免費吃店家包子一年　竟只因「肉包破皮」抓狂怒砸店員

《人在囧途》翻版！　6名壯漢機場「接力」喝一斤白酒

香港確診連續4日破2千　官方：疫情仍然非常嚴峻

芙蓉颱風襲工程船20多人失蹤　陸官方：積極救援中

陸史上最大訂單292架空巴　波音歸咎政治因素：令人失望

仙女老師爆紅！男同學趴窗偷上課「沒人想遲到、曠課」

最大規模環太平洋軍演針對誰？　陸學者：劍指中國首要競爭對手

瑜珈網紅遭浸浴缸放血亡　前男友被捕明日接受審訊

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

具俊曄現身金曲獎...網暴動！　小S「襲胸姊夫」掀全場高潮

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

3天前站習近平後方合照！香港立法會議員確診新冠肺炎

無預警停飛上熱搜！　陸官媒：義烏機場今起取消赴京航班

老婆婆免費吃店家包子一年　竟只因「肉包破皮」抓狂怒砸店員

《人在囧途》翻版！　6名壯漢機場「接力」喝一斤白酒

香港確診連續4日破2千　官方：疫情仍然非常嚴峻

芙蓉颱風襲工程船20多人失蹤　陸官方：積極救援中

陸史上最大訂單292架空巴　波音歸咎政治因素：令人失望

仙女老師爆紅！男同學趴窗偷上課「沒人想遲到、曠課」

最大規模環太平洋軍演針對誰？　陸學者：劍指中國首要競爭對手

瑜珈網紅遭浸浴缸放血亡　前男友被捕明日接受審訊

韓女星二度酒駕「害2人受傷」！　反省不到2年試水溫復出挨罵

白俄羅斯成功攔截烏軍飛彈　指控烏克蘭試圖襲擊軍事設施

巧克力煤炭精靈太可愛！台中話題麵包坊螞蟻人必入手　搶吃要預訂

屏東+1264！暑假出遊人潮多　縣府籲施打疫苗做好防疫措施

江啟臣母親逝世享年85歲　緊急調整訪美行程7／5返台奔喪

最詳盡圖表！現實很骨感　台中預售這5區還有2字頭

獨／台德「國民車」街頭對決　停車格休旅慘噴飛！肇事男打瞌睡

妹子環繞摸肚肚！　撩妹神柴「爽到笑嗨嗨」銷魂貌藏不住

台灣房價太貴　王浩宇點名1類人嗆「在國外也買不起！」

快訊／港墘抽水站附近驚見男屍！民眾見漂水面嚇傻　身分死因待查

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

大陸熱門新聞

女相親帶23親友狂點　男見帳單拒付

辣妹副總傳下乳照撩高層　正宮怒貼公司門口

50多歲兄弟游泳被奶奶追打　網羨慕

仙女老師爆紅！男同學趴窗偷聽課

男找岳母告狀　開門見「妹夫也在」

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

澳門政府：3天兩次從台灣芒果驗出新冠病毒

正妹找26年終於回家　父母卻過世了

女遭拐賣26年　千里尋親「家裡只剩兩座墳」

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

常州千年遺址飄起台灣香

瑜珈網紅遭浴缸放血亡　前男友明接受審訊

中國3大航空公司　1.1兆購入近三百架空巴客機

老婦被A3影印紙砸死！嫌犯竟是補習班學生

更多熱門

相關新聞

台人赴陸4航點北京維持「7＋7」 成都、上海陸續改為7＋3　

台人赴陸4航點北京維持「7＋7」 成都、上海陸續改為7＋3　

根據大陸第九版新冠肺炎防控方案要求，在動態清零總方針及各地疫情可控的情況下，境外入境人士隔離防疫天數調整為「7＋3」。據了解，台灣民眾赴陸目前僅能透過4個航點，而4航點中，四川成都率先宣布採取新版隔離天數規定，上海也自6／30起實施，福建廈門則是近日內會進行調整，北京仍維持「7＋7」天數規定。

習近平搭高鐵抵港　將發表簡短談話

習近平搭高鐵抵港　將發表簡短談話

陸南水北調中線擴能 北京自來水硬度下降...地下水獲回補

陸南水北調中線擴能 北京自來水硬度下降...地下水獲回補

北京上海雙清零！大陸防疫放寬

北京上海雙清零！大陸防疫放寬

國際私校進駐日本　學費200多萬！吸中港台家長

國際私校進駐日本　學費200多萬！吸中港台家長

關鍵字：

義烏北京

讀者迴響

熱門新聞

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

她15歲撞見媽偷吃男友　婚後尪睡了親姊

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

私校退場教授中年失業「改行當旅館櫃檯」！

男歌手骨髓癌驟逝「連告別式也沒有」！享年僅47歲

女相親帶23親友狂點　男見帳單拒付

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

黃宣認更在意歌王了　罕見放閃女友

爸1理由遺產全給姊！弟傻眼：我怎麼辦

更多

最夯影音

更多
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面