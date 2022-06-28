北京上海「雙清零」！大陸防疫放寬　多地調整人員跨省流動政策

▲上海北京雙清零。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委今早（28日）通報，新增本土確診病例1例，新增本土無症狀感染者21例。先前重災區的上海與北京首度雙雙清零，均無新增本土確診與無症狀感染者病例。因疫情趨緩，6月以來，江蘇、海南、青海、浙江、甘肅、江西等省區陸續調整跨省區流動政策。

通報顯示，在本土確診方面，廣東新增1例。在本土無症狀感染者方面，安徽新增6例，天津4例，遼寧4例，廣東4例，廣西3例。

北京無新增本土確診病例和本土無症狀感染者，實現清零。自4月22日以來，北京爆發Omicron疫情，原本已於6月8日實現現清零，又因6月9日天堂超市酒吧聚集性疫情再起波瀾，不到20天的時間就報告了398例感染者。

據《星島日報》報導，6月以來，江蘇、海南、青海、浙江、甘肅、江西等省區陸續調整跨省區流動政策。主要包括低風險地區人員不需再出示48小時核酸陰性證明，可直接通行，而需要的核酸檢測時限也有放寬。

江蘇省交通運輸廳6月20日召開的常態化交通疫情防控工作視訊調度會決定，凡是行程卡不帶星號的人員直接放行；帶星號人員但健康碼為綠碼，且持有48小時內核酸陰性證明者也直接放行；若未持有48小時內核酸陰性證明者，進行1次核酸檢測呈陰性後也放行。

海南省6月19日也調整人員進出防疫措施。非疫區人員進出海南前，憑健康碼綠碼辦理登機或其他入省手續，不強制要求核酸陰性證明；涉疫地區人員進出前，核酸陰性證明放寬為48小時內1次。海南省並宣布，入境人員防控措施由「14+7」天縮減為「10+4+3」天，即10天集中隔離、4天居家隔離觀察（無居家隔離條件的落實集中隔離）、3天居家健康監測。

另一個旅遊大省青海省近日也調整防疫政策。低風險地區進出青海人員，查驗48小時內核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼和通信行程卡，完成「落地即檢」即可有序流動，不再實施「3天2檢」。