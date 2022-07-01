台人赴陸4航點北京維持「7＋7」　成都、上海陸續改為7＋3　

▲上海浦東機場防疫人員。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

根據大陸第九版新冠肺炎防控方案要求，在動態蜻蛉總方針及各地疫情可控的情況下，境外入境人士隔離防疫天數調整為「7＋3」。據了解，台灣民眾赴陸目前僅能透過4個航點，而4航點中，四川成都率先宣布採取新版隔離天數規定，上海也自6／30起實施，福建廈門則是近日內會進行調整，北京仍維持「7＋7」天數規定。

▲台灣民眾赴陸4口岸防疫隔離天數下調。（圖／CFP）

四川疾控指揮部6月28日宣布，對入境人員實施「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」管理措施，在集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5、7天各開展一次核酸檢測；至於3天居家健康監測的第3天需進行一次核酸檢測，期間不得外出，如就醫等特殊情況，需做好個人防護，避免乘坐公共交通工具。

上海市衛健委6月30日表示，大幅放寬現行防疫規定，入境檢疫將從原本的14天集中隔離＋7天自主健康管理，調整為「7天集中隔離醫學觀察＋3天居家健康監測」。

通報顯示，入境人員實施7天集中隔離醫學觀察＋3天居家健康監測；目的地為長三角，繼續實施長三角閉環轉運；密切接觸者實施7天集中隔離醫學觀察＋3天居家健康監測；密接的密接，實施7天居家隔離醫學觀察；7日內有高風險地區旅居史的人員，抵滬後實施7天集中隔離醫學觀察措施；7日內有中風險地區旅居史的人員，抵滬後實施7天居家醫學觀察措施；7日內有低風險地區旅居史的人員，抵滬後3天內完成2次核酸檢測，做好健康監測。

福建廈門為台人赴陸的4個口岸之一，消息人士指出，隨著7月中旬即將舉辦的海峽論壇，進入廈門的防疫隔離措施也將於近期作出調整，一方面符合中央提出的新冠肺炎防控方案，另方面則是更好的服務赴廈門參會的台灣民眾需求。

至於北京仍維持7天集中隔離醫學觀察及7天居家健康監測，居家健康監測期間不得外出，不過，也有相關人士透露，最晚在8月初便會跟進調整，符合中央的防疫指導規則。