快訊／《央視》預告習近平搭高鐵即將抵港　發表簡短談話

記者任以芳／綜合報導

陸官媒《央視》今（30日）最新消息指出，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平6月30日下午乘專列即將抵達香港，將出席於7月1日舉行的慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察香港。據港媒報導稱，習近平將於下午3點抵達香港。

綜合港媒消息指出，大陸國家主席習近平搭廣深高鐵，深圳到香港大約14分鐘車程，已於下午3點抵達香港，發表簡短談話後，接著會見香港主要官員，之後再回深圳夜宿。隔天7月1日習再搭高鐵赴港，出席慶祝香港回歸25週年大會暨第6屆政府就職典禮。

習近平下午搭高鐵抵港，高鐵西九龍站將舉行歡迎儀式，現場設置講台，背板寫上「熱烈慶祝香港特別行政區成立25週年」。之後習近平將會見政府主要官員及社會各界人士。

原本，港特首林鄭月娥在禮賓府設晚宴招待習近平賢伉儷，出席者包括現任及候任政府主要官員，考量疫情因素，今晚宴會將取消。

之前獲邀出席「七一」官方慶回歸活動各界人士，昨29日先入住酒店「閉環管理」。港媒《01》指出，多名港區人大政協、行政會議成員及政黨領袖等陸續入住位於灣仔會展旁的香港萬麗海景酒店。

全國政協副主席、前特首梁振英、全國政協常委陳馮富珍、長和主席李澤鉅、嘉華集團主席呂志和等人，於昨中午過後到達酒店。

警方在酒店外架起重重水馬並設置閘門，駛入的車輛須向警員出示證明文件方獲放行。港區人大代表陳勇在閘口前下車，與警員核對身份，其後自行拖行李箱步入酒店。港區全國人大代表黃玉山則與盧偉國同車抵達酒店。

至於灣仔會展周邊一帶也守衛森嚴，警方在中環廣場、會展及金紫荊廣場附近設置水馬陣，由港鐵會展站通往會展的行人天橋上有警員巡邏及駐守。

▲ 2017.6.29 習近平搭專機提前兩天抵港，於港赤臘角機場發表談話 。（圖／記者任以芳攝）

回顧香港逢五、逢十慶祝回歸活動，大陸國家領導人赴港都是搭乘元首專機赴港。五年前，香港回歸20週年慶祝大會，習近平與夫人彭麗媛也是搭乘專機降落香港赤臘角機場，當時特地安排約百名中外媒體拍攝，

五年後，習近平赴港模式打破陸領導人赴港紀錄，從北京搭乘專機到深圳，再搭乘高鐵赴港，預計6月30日及7月1日僅參加香港白天活動，當天返回深圳過夜。

習近平將出席「七一」慶祝香港回歸25週年大會暨第6屆政府就職典禮，為第6屆特首及政府主要官員監誓。基於疫情考慮，香港回歸25週年慶祝活動，將不會有任何煙火表演，這也是維多利亞港史上第一次沒有施放慶祝回歸煙火。