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警界人事疑淪籌碼　國民黨團要求蘇貞昌徐國勇辭職、陳菊立案調查

記者羅婉庭／台北報導

內政部警政署前署長陳家欽日前無預警申請提早退休，點名內政部長徐國勇介入警察人事。對此，國民黨立院黨團今（3）質疑內政部長徐國勇將警察人事權當作人情交換、派系分贓，破壞警察制度，踐踏警察尊嚴，國民黨團給予最嚴厲譴責，並要求徐國勇部長下台。同時，國民黨團也呼籲當年提拔陳家欽的監察院長陳菊，「妳的人被欺負，難道不立案調查？」

▲▼國民黨團「警界人事！派系分贓！蘇貞昌 徐國勇 出來面對！」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨團「警界人事派系分贓」記者會，要求蘇貞昌、徐國勇辭職，呼籲陳菊立案調查。（圖／記者黃國霖攝）

黨團總召曾銘宗表示，徐國勇把高階警官位置當人情在交換，基本上是重大醜聞。民進黨執政6年多來，用人看顏色、意識形態、黨證，這是人盡皆知的事情，從府院黨到獨立機關、監察院、中選會等，都成為民進黨附屬機關，用人看顏色、派系利益、不講專業，因此這兩天發生徐國勇喬警察人事案，外界豪不意外；「但最誇張是徐國勇竟然將高階警官人事當人情交換，這是冰山的一角」，國民黨團予以行政院與內政部最嚴厲譴責。

立委費鴻泰表示，當警察在收黑錢？干涉人事升遷，靠關係升遷，人民不再會相信警察是公正的、民主的防線。去年因為石木欽案，都還沒進行調查，蘇貞昌就震怒換掉當時的高雄市警察局長劉柏良，換上現任警政署長黃明昭，當時媒體圈都在傳，黃明昭是「過水局長」，果然黃明昭接任高雄市警察局長不到一年，就接任警政署長。

費鴻泰表示，內政部長徐國勇否認干涉警察人事權，這本來就是部長的職權，請問徐國勇部長，你是黑幫老大嗎？國家是你徐國勇部長的嗎？社會大眾乃至於基層警察，看到蘇貞昌院長、徐國勇部長在破壞警察人事制度時，誰還會相信警察是公正客觀？當警察收黑錢？靠關係升遷，人們再也不會相信警察是公正客觀的。

費鴻泰表示，日前國民黨團揭發了黑心快篩廠商，有人在護航這些「綠油油」的快篩廠商，食藥署長吳秀梅應該查誰在護航，但她沒有這樣做，她竟然要食藥署政風單位去查吹哨者，國人不會再相信政風單位。此外，最高行政法院是人民與政府打官司的最後裁決者，最高行政法院院長吳明鴻，當國人知道他是蔡英文總統的姊夫時，國人還會相信最高行政法院，會站在人民這一邊嗎？

費鴻泰進一步指出，當檢察總長換成邢泰釗，民進黨又把特偵組裁撤，國人會相信民進黨的人做了壞事，會被調查嗎？監察院現在綠油油，選擇性辦案；而大法官都快變成綠油油，明年換了新一批大法官之後，更是一片綠油油，人民還會再相信會相信監察院、大法官嗎？蔡英文總統口口聲聲罵共產黨獨裁不民主，這不就是妳正在做的事嗎？國民黨團鄭重要求蘇貞昌、徐國勇已經介入警察人事，讓警察蒙羞，讓人民不相信警察，應該引咎辭職。

 

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