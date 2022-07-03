陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

▲前警政署長陳家欽（左）和內政部長徐國勇（右）。



圖文／鏡週刊

前警政署長陳家欽在年底選舉前，突然丟報告辭官並已卸任，但他退休第一天，就在綠媒網路節目開砲，承認政治力介入警察人事，還點名內政部長徐國勇蠻橫「喬」人事，徐也立刻反擊「笑死人了！權力是我的！」引起一片譁然！本刊調查，陳突然辭官，是因為長官希望他可以轉任警大校長，再增加其他歷練，沒料到，他會丟出提前退休報告，讓這項單純的人事異動案，竟演變成署長辭官的大亂鬥！

知情人士告訴本刊，內政部長徐國勇是根據過去前警政署長謝銀黨、侯友宜轉調警大校長前例辦理，告知前警政署長陳家欽因為他任期已4年9個月，希望可以藉由他的刑事專才，到警大培植更多的警察幹部，同時也增加歷練。據了解，其實這一項警政署長人事異動案，尚未做最後確定，但陳家欽突然在上月17日跟內政部提出退休報告，行政院獲知感到吃驚，後來部長是在20日核准，並送銓敘部核定30日退休生效。

▼前警政署長陳家欽下任告別數內同事。



本刊調查，根據目前警界普遍作法，申請提早退休的報告，只要在銓敘部核定前，提出提前申退的官警，都可以將遞出的提前退休報告抽回來，等到真正滿屆退時，再重新遞出屆退報告，一名警官表示，警察內部的人員都知道，陳前署長要做到年底選舉後，明年1月退休，而部長突然要異動署長，且陳前署長正為7月副署長等高階警官屆退後的派補人事案奔走協調中，不料，反是自己要先被他調，自然很難接受！

另名警官指出，陳前署長的提前退休報告，21日被媒體曝光後，好勝心強又愛面子的陳前署長，被媒體問到是否提前退休，他也承認確實遞出提前退休報告，更被媒體連番追問申退理由，接下來的發展，已經不是內政部及警政署可以掌控，經過一週的發酵，媒體又上演新任署長猜謎大賽，完全失控，縱使再有對警界規劃藍圖，「時間到了」，陳前署長只好按照「辭官走人」劇本演下去！



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