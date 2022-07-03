　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

前警政署長陳家欽（左）和內政部長徐國勇（右）。

▲前警政署長陳家欽（左）和內政部長徐國勇（右）。

圖文／鏡週刊

前警政署長陳家欽在年底選舉前，突然丟報告辭官並已卸任，但他退休第一天，就在綠媒網路節目開砲，承認政治力介入警察人事，還點名內政部長徐國勇蠻橫「喬」人事，徐也立刻反擊「笑死人了！權力是我的！」引起一片譁然！本刊調查，陳突然辭官，是因為長官希望他可以轉任警大校長，再增加其他歷練，沒料到，他會丟出提前退休報告，讓這項單純的人事異動案，竟演變成署長辭官的大亂鬥！

知情人士告訴本刊，內政部長徐國勇是根據過去前警政署長謝銀黨、侯友宜轉調警大校長前例辦理，告知前警政署長陳家欽因為他任期已4年9個月，希望可以藉由他的刑事專才，到警大培植更多的警察幹部，同時也增加歷練。據了解，其實這一項警政署長人事異動案，尚未做最後確定，但陳家欽突然在上月17日跟內政部提出退休報告，行政院獲知感到吃驚，後來部長是在20日核准，並送銓敘部核定30日退休生效。

▼前警政署長陳家欽下任告別數內同事。

前警政署長陳家欽下任告別數內同事。（翻攝靠北警察網站畫面）

本刊調查，根據目前警界普遍作法，申請提早退休的報告，只要在銓敘部核定前，提出提前申退的官警，都可以將遞出的提前退休報告抽回來，等到真正滿屆退時，再重新遞出屆退報告，一名警官表示，警察內部的人員都知道，陳前署長要做到年底選舉後，明年1月退休，而部長突然要異動署長，且陳前署長正為7月副署長等高階警官屆退後的派補人事案奔走協調中，不料，反是自己要先被他調，自然很難接受！

另名警官指出，陳前署長的提前退休報告，21日被媒體曝光後，好勝心強又愛面子的陳前署長，被媒體問到是否提前退休，他也承認確實遞出提前退休報告，更被媒體連番追問申退理由，接下來的發展，已經不是內政部及警政署可以掌控，經過一週的發酵，媒體又上演新任署長猜謎大賽，完全失控，縱使再有對警界規劃藍圖，「時間到了」，陳前署長只好按照「辭官走人」劇本演下去！

更多鏡週刊報導
【換警政龍頭內幕2】黃明昭的第一張成績單　10天後答案就可揭曉
【換警政龍頭內幕3】7萬警察大軍看過來　黃明昭接任署長內幕
【陳家欽提前退休】新任駐泰代表是莊碩漢　陳家欽一度是人選婉拒了

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
李毓芬金曲整晚瘋狂洗腦！　「烏啊烏啊啊再見」觀眾崩潰
人妻嬌羞連結老同學！他爽喊：射滿妳　夫見「三點全露」崩潰
新北「肉粽屋」賣750萬　內部照曝光！網驚：比鬼還兇
陳家欽「提前退休」內幕曝　因拒轉任這職位
快訊／苗21線大崩塌！女送醫不及病逝　300人受困
澳門政府：台灣芒果驗出新冠病毒　全數封存銷毀
戴資穎笑稱皮肉傷「誰叫我腳跑比球慢」　2天後再戰大馬大師賽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「翁達瑞」帳號恐挨告求償千萬　張善政：支持柯志恩提告！

陳建仁選北市？他喊不可能　爆蔡英文背後算盤

蘇貞昌：林智堅在竹市政績有目共睹　「超過8成市民幸福感滿滿」

新北市長選戰羅致政不玩了　蘇貞昌稱黨中央決定：他是很好的人才

金曲33落幕　賴清德感謝音樂人：演繹出屬於台灣的聲音

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

民進黨誰選新北？羅致政退出　黨內點名陳建仁：複製蔡英文崛起路線

快訊／羅致政表明「沒有意願參選新北市長」：民進黨無需把我列入

金曲獎落幕　蔡英文：創作的自由造就台灣音樂的美妙

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言　創作自由造就音樂的美妙

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

具俊曄現身金曲獎...網暴動！　小S「襲胸姊夫」掀全場高潮

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

「翁達瑞」帳號恐挨告求償千萬　張善政：支持柯志恩提告！

陳建仁選北市？他喊不可能　爆蔡英文背後算盤

蘇貞昌：林智堅在竹市政績有目共睹　「超過8成市民幸福感滿滿」

新北市長選戰羅致政不玩了　蘇貞昌稱黨中央決定：他是很好的人才

金曲33落幕　賴清德感謝音樂人：演繹出屬於台灣的聲音

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

民進黨誰選新北？羅致政退出　黨內點名陳建仁：複製蔡英文崛起路線

快訊／羅致政表明「沒有意願參選新北市長」：民進黨無需把我列入

金曲獎落幕　蔡英文：創作的自由造就台灣音樂的美妙

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言　創作自由造就音樂的美妙

蘭嶼核廢遷移跳票！原能會再開罰3千萬　台電抗罰結果出爐

台中僑園飯店熄燈資遣44員工　市府助轉職就業

李毓芬金曲整晚瘋狂洗腦！　「烏啊烏啊啊再見」觀眾崩潰：轟炸式播放

台積電被砍到見骨！零股股民這1指標竟狂飆　創2個月以來大量

彰化139線「好貴的4公里」　半年上萬張超速罰單進帳千萬

賀！中華12比0扣倒菲律賓　闖LLB少棒亞太冠軍戰

「翁達瑞」帳號恐挨告求償千萬　張善政：支持柯志恩提告！

瑜珈網紅遭浸浴缸放血亡　前男友被捕明日接受審訊

北韓外務省譴責北約峰會　痛批美國：恐讓歐亞同時深陷核戰爭威脅

波蘭球后溫網爆冷出局136天來首敗　本世紀最長37連勝中止

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

政治熱門新聞

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言

葉元之KUSO鹹酥雞明星臉「老闆」　大酸陳時中落跑選台北市長

台灣芒果在澳門「被確診」　吳釗燮：怎麼找到水果的鼻子？

金曲獎落幕　蔡英文：創作的自由造就台灣音樂的美妙

評陳建仁「這句話」背後大有玄機　港媒：無高層授意的可能性極低

律師童文薰參選台北市長　要拆蔡英文家族持有的海霸王餐廳

快訊／羅致政表明「沒意願參選新北市長」

柯志恩酸韓國瑜　王世堅：自以為幽默

陳家欽直指徐國勇喬人事　侯友宜：警察要有完整升遷制度

民進黨新北人選難產　羅致政退出、陳建仁出線？

曝「真實的歐洲生活體驗」　林楚茵：不戴口罩、不用量體溫

「民進黨靠假新聞騙人民！」　她揪3件事怒轟

新北市長羅致政不玩了　蘇揆稱黨中央決定

更多熱門

相關新聞

陳家欽直指徐國勇喬人事　侯友宜：警察要有完整升遷制度

陳家欽直指徐國勇喬人事　侯友宜：警察要有完整升遷制度

前內政部警政署長陳家欽無預警申請提前退休，他在接受專訪時，坦言政治力介入人事，並直接點名插手的就是內政部長徐國勇。曾擔任過警政署長的新北市長侯友宜2日回應，警察一定要有一個完整的警察人事升遷的制度，才能讓警察在執法時能行政中立。

台積電崩到已觸及合理價？　專家傳授2招不敗買法

台積電崩到已觸及合理價？　專家傳授2招不敗買法

網指控「阿豆仔帶土狗入餐廳」秒GG

網指控「阿豆仔帶土狗入餐廳」秒GG

200男女闖豪宅開趴　「網內互打」全上

200男女闖豪宅開趴　「網內互打」全上

嚴藝文認「聽到《俗女》就隱隱作嘔」：這段經歷太痛苦

嚴藝文認「聽到《俗女》就隱隱作嘔」：這段經歷太痛苦

關鍵字：

鏡週刊陳家欽徐國勇

讀者迴響

熱門新聞

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

女相親帶23親友狂點　男見帳單拒付

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

快訊／南迴公路2大車墜邊坡傷亡不明　驚悚影片曝

黃宣認更在意歌王了　罕見放閃女友

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男歌手骨髓癌驟逝「連告別式也沒有」！享年僅47歲

爸1理由遺產全給姊！弟傻眼：我怎麼辦

更多

最夯影音

更多
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面