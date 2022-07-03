蘇貞昌：林智堅在竹市政績有目共睹　「超過8成市民幸福感滿滿」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／新竹報導

行政院長蘇貞昌3日表示，自己在8年前為新竹市長林智堅站台、陪他站吉普車，林智堅在新竹市的建設、政績有目共睹，超過8成的新竹市民「幸福感滿滿」，而新竹市副市長沈慧虹也發揮她的專業，在各方面都很幫忙林智堅，可以看出一個團隊的團結合作是市民之福。

蘇貞昌上午在林智堅、沈慧虹、教育部長潘文忠、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、民進黨立委柯建銘等人的陪同下，前往視察台大醫院新竹分院及其新院區籌設計畫。

蘇貞昌會前受訪時提及，自己在8年前為林智堅站台、陪他站吉普車，這8年來林智堅在新竹市的建設、政績有目共睹，超過8成的新竹市民「幸福感滿滿」，而沈慧虹也發揮她的專業，在各方面都很幫忙林智堅。

蘇貞昌指出，林智堅與沈慧虹不但做建設、拚市政，而且2人都勤於和地方互動，「我們看到一個團隊的團結合作，是市民之福，而整個市政建設，一定要讓市民能夠看到團隊的能力跟團隊的合作」。

蘇貞昌說明，今天他是來應林智堅向中央提出爭取，特定前來新竹市的現場看，教育部、衛福部、台大醫院等單位也要進行報告，他要對新竹市的期待有所回應，這是自己的責任，同時也是新竹市民的期盼。