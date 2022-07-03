　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌：林智堅在竹市政績有目共睹　「超過8成市民幸福感滿滿」

▲▼中共片面宣布我方出口之石斑魚驗出有禁藥而停止進口，此舉大大衝擊國內石斑養殖業者。國內零售通路龍頭全聯福利中心，舉辦「全民相挺 漁民放心～台灣石斑 世界尚讚」記者會，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、發言人羅秉成、秘書長李孟諺出席力挺。會中全臉董事長林敏雄宣布，將採購國內石斑500公噸力挺國內養殖漁民。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／新竹報導

行政院長蘇貞昌3日表示，自己在8年前為新竹市長林智堅站台、陪他站吉普車，林智堅在新竹市的建設、政績有目共睹，超過8成的新竹市民「幸福感滿滿」，而新竹市副市長沈慧虹也發揮她的專業，在各方面都很幫忙林智堅，可以看出一個團隊的團結合作是市民之福。

蘇貞昌上午在林智堅、沈慧虹、教育部長潘文忠、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、民進黨立委柯建銘等人的陪同下，前往視察台大醫院新竹分院及其新院區籌設計畫。

蘇貞昌會前受訪時提及，自己在8年前為林智堅站台、陪他站吉普車，這8年來林智堅在新竹市的建設、政績有目共睹，超過8成的新竹市民「幸福感滿滿」，而沈慧虹也發揮她的專業，在各方面都很幫忙林智堅。

蘇貞昌指出，林智堅與沈慧虹不但做建設、拚市政，而且2人都勤於和地方互動，「我們看到一個團隊的團結合作，是市民之福，而整個市政建設，一定要讓市民能夠看到團隊的能力跟團隊的合作」。

蘇貞昌說明，今天他是來應林智堅向中央提出爭取，特定前來新竹市的現場看，教育部、衛福部、台大醫院等單位也要進行報告，他要對新竹市的期待有所回應，這是自己的責任，同時也是新竹市民的期盼。

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
李毓芬金曲整晚瘋狂洗腦！　「烏啊烏啊啊再見」觀眾崩潰
人妻嬌羞連結老同學！他爽喊：射滿妳　夫見「三點全露」崩潰
新北「肉粽屋」賣750萬　內部照曝光！網驚：比鬼還兇
陳家欽「提前退休」內幕曝　因拒轉任這職位
快訊／苗21線大崩塌！女送醫不及病逝　300人受困
澳門政府：台灣芒果驗出新冠病毒　全數封存銷毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「翁達瑞」帳號恐挨告求償千萬　張善政：支持柯志恩提告！

陳建仁選北市？他喊不可能　爆蔡英文背後算盤

蘇貞昌：林智堅在竹市政績有目共睹　「超過8成市民幸福感滿滿」

新北市長選戰羅致政不玩了　蘇貞昌稱黨中央決定：他是很好的人才

金曲33落幕　賴清德感謝音樂人：演繹出屬於台灣的聲音

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

民進黨誰選新北？羅致政退出　黨內點名陳建仁：複製蔡英文崛起路線

快訊／羅致政表明「沒有意願參選新北市長」：民進黨無需把我列入

金曲獎落幕　蔡英文：創作的自由造就台灣音樂的美妙

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言　創作自由造就音樂的美妙

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

具俊曄現身金曲獎...網暴動！　小S「襲胸姊夫」掀全場高潮

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

「翁達瑞」帳號恐挨告求償千萬　張善政：支持柯志恩提告！

陳建仁選北市？他喊不可能　爆蔡英文背後算盤

蘇貞昌：林智堅在竹市政績有目共睹　「超過8成市民幸福感滿滿」

新北市長選戰羅致政不玩了　蘇貞昌稱黨中央決定：他是很好的人才

金曲33落幕　賴清德感謝音樂人：演繹出屬於台灣的聲音

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

民進黨誰選新北？羅致政退出　黨內點名陳建仁：複製蔡英文崛起路線

快訊／羅致政表明「沒有意願參選新北市長」：民進黨無需把我列入

金曲獎落幕　蔡英文：創作的自由造就台灣音樂的美妙

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言　創作自由造就音樂的美妙

蘭嶼核廢遷移跳票！原能會再開罰3千萬　台電抗罰結果出爐

台中僑園飯店熄燈資遣44員工　市府助轉職就業

李毓芬金曲整晚瘋狂洗腦！　「烏啊烏啊啊再見」觀眾崩潰：轟炸式播放

台積電被砍到見骨！零股股民這1指標竟狂飆　創2個月以來大量

彰化139線「好貴的4公里」　半年上萬張超速罰單進帳千萬

賀！中華12比0扣倒菲律賓　闖LLB少棒亞太冠軍戰

「翁達瑞」帳號恐挨告求償千萬　張善政：支持柯志恩提告！

瑜珈網紅遭浸浴缸放血亡　前男友被捕明日接受審訊

北韓外務省譴責北約峰會　痛批美國：恐讓歐亞同時深陷核戰爭威脅

波蘭球后溫網爆冷出局136天來首敗　本世紀最長37連勝中止

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

政治熱門新聞

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言

葉元之KUSO鹹酥雞明星臉「老闆」　大酸陳時中落跑選台北市長

台灣芒果在澳門「被確診」　吳釗燮：怎麼找到水果的鼻子？

金曲獎落幕　蔡英文：創作的自由造就台灣音樂的美妙

評陳建仁「這句話」背後大有玄機　港媒：無高層授意的可能性極低

律師童文薰參選台北市長　要拆蔡英文家族持有的海霸王餐廳

快訊／羅致政表明「沒意願參選新北市長」

柯志恩酸韓國瑜　王世堅：自以為幽默

陳家欽直指徐國勇喬人事　侯友宜：警察要有完整升遷制度

民進黨新北人選難產　羅致政退出、陳建仁出線？

曝「真實的歐洲生活體驗」　林楚茵：不戴口罩、不用量體溫

「民進黨靠假新聞騙人民！」　她揪3件事怒轟

新北市長羅致政不玩了　蘇揆稱黨中央決定

更多熱門

相關新聞

新北市長羅致政不玩了　蘇揆稱黨中央決定

新北市長羅致政不玩了　蘇揆稱黨中央決定

民進黨立委羅致政3日表示，自己已經沒有參選新北市長的意願，請民進黨中央無需將他列入市長候選人考量。對此，行政院長蘇貞昌回應，羅致政是很好的人才，而行政團隊的工作就是要顧疫情、拼經濟，為人民服務，所以提名的事情，就由民進黨中央黨部去決定。

評陳建仁「這句話」背後大有玄機　港媒：無高層授意的可能性極低

評陳建仁「這句話」背後大有玄機　港媒：無高層授意的可能性極低

強調桃園市長必會做好做滿　張善政：會做到任期最後一天

強調桃園市長必會做好做滿　張善政：會做到任期最後一天

屏鵝公路種樹百里2.0　東港警規畫替代道路

屏鵝公路種樹百里2.0　東港警規畫替代道路

林智堅駁落跑　「我和韓市長截然不同」

林智堅駁落跑　「我和韓市長截然不同」

關鍵字：

蘇貞昌林智堅沈慧虹新竹市

讀者迴響

熱門新聞

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

女相親帶23親友狂點　男見帳單拒付

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

快訊／南迴公路2大車墜邊坡傷亡不明　驚悚影片曝

黃宣認更在意歌王了　罕見放閃女友

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男歌手骨髓癌驟逝「連告別式也沒有」！享年僅47歲

爸1理由遺產全給姊！弟傻眼：我怎麼辦

更多

最夯影音

更多
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面