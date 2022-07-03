新北市長選戰羅致政不玩了　蘇貞昌稱黨中央決定：他是很好的人才

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／新竹報導

民進黨立委羅致政3日表示，自己已經沒有參選新北市長的意願，請民進黨中央無需將他列入市長候選人考量。對此，行政院長蘇貞昌回應，羅致政是很好的人才，而行政團隊的工作就是要顧疫情、拼經濟，為人民服務，所以提名的事情，就由民進黨中央黨部去決定。

羅致政稍早在臉書發文指出，面對年底的新北市長選戰，這場被外界公認是最艱困的一役，身為新北市在地立委，即便知道這是一場「硬戰」，如果能夠代表民進黨「應戰」是一種榮譽，「贏戰」更是參選人的責任，自己願意承擔艱難，無奈時間太殘酷，時間的流逝才是他最大的敵人。

蘇貞昌上午在新竹市長林智堅、新竹市副市長沈慧虹、教育部長潘文忠、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、民進黨立委柯建銘等人的陪同下，前往新竹視察台大醫院新竹分院及其新院區籌設計畫。

蘇貞昌會前受訪時說，羅致政是很好的人才，行政團隊的工作就是要顧疫情、拼經濟，同時為人民服務，「提名的事情，就由黨中央去決定」。

另外，前警政署長陳家欽日前接受節目專訪時透露，離職主因是內政部長徐國勇介入警政人事，徐國勇在出席公開活動時，當場拿出法條向記者發送，罕見動怒地反駁「權力本來就是我的，有什麼好喬」。

蘇貞昌表示，警察工作非常辛苦，每一個人的專業、歷練不同，對於事情、人事的看法也會不一樣，不過國家有完整的體制與制度，而且這些年來都運作良好，「相信大家一起合作、大家團結努力，是國人的期盼，也是國家之福」。