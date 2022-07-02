評陳建仁「這句話」背後大有玄機　港媒：無高層授意的可能性極低

▲港媒分析前副總統陳建仁近日受訪談與賴清德對話，種種舉動不尋常。（合成圖／記者湯興漢攝）

實習記者李密／台北報導



前副總統陳建仁近日頻繁受訪，引發外界關注民進黨2024總統大選布局。港媒2日報導，陳建仁被視為2024「熱門人選」，卻頻頻表示「完全沒有2024大選的規劃」，此舉無高層授意的可能性極低，主因為總統蔡英文為防止2024選戰提早白熱化，因此試圖先安撫副總統賴清德。此外，港媒也分析陳建仁的表態不僅讓桃園市市長鄭文燦似「敗部復活」，交通部前部長林佳龍、行政院院長蘇貞昌也都被傳出躍躍欲試。

近日陳建仁頻受訪，屢次談入黨情況，強調「完全沒有2024大選的規劃」。根據香港媒體《中評社》2日報導，原先賴清德、鄭文燦勢均力敵，然鄭文燦去年因桃園疫情受影響，變成賴清德遙遙領先。而陳建仁近日動作被視為是蔡出手「卡賴」，安排陳建仁與賴清德爭2024提名。



港媒認為，科學家出身的陳建仁過去鮮有政治性動作，最近於受訪時表示賴清德曾問入黨情況、以及接受專訪談選舉等，都很不尋常，若無高層授意可能性極低。雖已表示沒有2024大選規劃，但港媒認為這句話「背後大有玄機」，明顯是蔡英文要安撫賴清德，避免2024競爭過早白熱化的動作。

▼總統蔡英文。（資料照／林佳龍辦公室提供）



港媒指出，蔡英文此舉目的未必是向賴清德示好，而是防止黨內派系鬥爭影響年底縣市長選舉。且蔡英文任期已屆尾聲，若年底選不好就是「提前跛腳」。蔡英文目的是先讓賴清德冷靜下來，共同把年底選戰打好再說。



此外，港媒補充，鄭文燦、林佳龍也都可能有意角逐大位，並特別點出鄭文燦若坐上行政院長位子，將手握龐大行政資源，成為賴清德最強對手；另也點出蘇貞昌如同一顆「卡住閣揆大位的石頭」，在警政等多項人事與政策上都相當強勢，蔡英文若想換中生代上去，勢必要花一番功夫。

▼桃園市市長鄭文燦（左）、交通部前部長林佳龍（中）、行政院院長蘇貞昌（右）。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）



