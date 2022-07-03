香港確診連續4日破2千　官方：疫情仍然非常嚴峻

▲香港疫情再度升溫。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港2日新增2084例本地確診，已連續4天單日確診病例數破2000例，香港衛生署衛生防護中心強調，疫情仍然非常嚴峻，強烈呼籲市民繼續遵守社交距離措施，盡量減少外出，避免參加人多擠迫或不必要的活動或聚會。

衛生防護中心表示，截至2日零時零分，過去24小時新增2084例陽性檢測的本地感染個案，當中包括714例核酸檢測陽性個案以及1370例經核實的快篩陽性個案。

根據化驗分析結果，香港截至1日共錄得19宗、599宗、35宗及75宗個案（包括懷疑個案）分別帶有Omicron變異病毒株BA.2.12、BA.2.12.1、BA.4及BA.5亞系。

截至2日零時零分，香港第五波疫情期間共錄得9192例死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性。

衛生防護中心強調，本地疫情仍然非常嚴峻，中心強烈呼籲市民繼續遵守社交距離措施，盡量減少外出，避免參加人多擠迫或不必要的活動或聚會，以減低患上新型冠狀病毒病的機會，並避免病毒在社區傳播。

衛生防護中心提醒，新冠疫苗對預防新型冠狀病毒病重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後出現併發重症甚至死亡，「尚未接種新冠疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應盡快接種以保護自己，並減低一旦感染後患重症及死亡的風險。」