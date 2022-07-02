　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸對港供電累計破3000億kWh　佔香港總用電量的四分之一

▲▼中國第一座大型核電站——廣東大亞灣核電站2006年2月13日投入商業運行25周年。（圖／CFP）

▲大亞灣核電站。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸南方電網數據顯示，截至6月28日，大陸透過南方電網向香港輸送電量累計突破3000億千瓦時（kWh），達到3043億千瓦時，約佔香港總用電量的四分之一。

根據《人民網》報導，大陸對香港供電的電力主要來自大亞灣核電站，從1994年首台機組投入商業運行以來，大亞灣核電站每年為香港供電超過100億千瓦時，至今已連續供電28年。目前，南方電網通過11條高壓輸電線路與香港聯網，把大亞灣核電站近80%的發電量輸送到香港，並提供調峰調頻和事故應急服務。

大陸對港電力緊急支援能力持續提升，今年3月初，接到香港落馬洲河套地區的中央援港應急醫院項目緊急用電需求後，南方電網深圳供電局首次通過10千伏線路跨境對港供電，從接到用電需求到通電，僅用36小時。

▲▼中國第一座大型核電站——廣東大亞灣核電站2006年2月13日投入商業運行25周年。（圖／CFP）

近年來，南方電網深圳供電局投資1.8億元，對相關線路和設備開展防風加固改造，使其抵禦颱風能力提升至15級上限。

1979年，廣東省電力工業局開始向香港中華電力有限公司購電，1996年後不再從香港購入電力（蛇口工業區除外）。1994年，大亞灣核電站首台機組投入商業運行，來自大陸的電力第一次輸往香港，1996年後開始向香港「單向」輸送電力。

根據大陸「十四五」規劃，粵港兩地將進一步加強基礎設施互聯互通，開工建設500千伏皇崗輸變電工程，完成4條高壓輸電線路和深圳變電站的改造升級。屆時，大陸對港最大供電能力將由現在的170萬千瓦再提升六成，緊急支援能力最大可達270萬千瓦。

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
好市多買一整車！戰利品8千元　她掏出1物「現賺5千元」
快訊／T1職籃「年度第1隊」公布　蔣淯安、胡瓏貿領銜入選
「冷氣配電扇吹」原來錯了？　台電曝1神物：開28度也超涼
誰是當今羽壇女單前3名？　戴資穎「謙虛1句話」球迷讚爆
快訊／陳立農突發黑底文！　關閉IG、臉書「整改」
快訊／雨彈升級！12縣市大雨特報　防雷擊強陣風
台大哥跑外送月領6萬　考上公職「一看薪水」超後悔
85度C劍潭店歇業！　掛「16字紅布條」痛罵房東

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸隔離天數放寬7+3隔天　入境航線搜索量飆升54%

陸疫情再起！安徽一天新增135例感染、江蘇一上午篩到39例陽性

陸對港供電累計破3000億kWh　佔香港總用電量的四分之一

23歲網紅「伏屍浴缸」放血！遇害原因曝光　曾來過台灣合影101

百年老站到亞洲最大！　直擊豐台站「重疊設計」雙層車場

23歲女網紅伏屍浴缸　「疑兇前男友」黑歷史起底

正妹畢業6年胖15kg變「大媽」！膠原蛋白全流失　可怕對比照曝光

國小兒帶女同學回家　爸爸默默躲廁所不出來「網狂讚懂事」

朱立倫指「會聲援香港民主」　國台辦：多說有利兩岸和平的話

交往2年分手！她竟遭「前男友媽高調討債」：不結婚就還錢

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

「撿打火機」撞工程車2死　肇事砂石車司機呆站路邊

陸隔離天數放寬7+3隔天　入境航線搜索量飆升54%

陸疫情再起！安徽一天新增135例感染、江蘇一上午篩到39例陽性

陸對港供電累計破3000億kWh　佔香港總用電量的四分之一

23歲網紅「伏屍浴缸」放血！遇害原因曝光　曾來過台灣合影101

百年老站到亞洲最大！　直擊豐台站「重疊設計」雙層車場

23歲女網紅伏屍浴缸　「疑兇前男友」黑歷史起底

正妹畢業6年胖15kg變「大媽」！膠原蛋白全流失　可怕對比照曝光

國小兒帶女同學回家　爸爸默默躲廁所不出來「網狂讚懂事」

朱立倫指「會聲援香港民主」　國台辦：多說有利兩岸和平的話

交往2年分手！她竟遭「前男友媽高調討債」：不結婚就還錢

《全明星4》怪物新人「連續刷新3大會紀錄」！　他跳遠6.2m超越曹佑寧

陸隔離天數放寬7+3隔天　入境航線搜索量飆升54%

「立委以外職務無力做任何想像」　楊曜：焦慮、失眠已成日常

《灌籃高手》電影版上映日曝！戲院曬海報洩密：太早掛起來不行嗎

好市多買一整車！戰利品8千元　她掏出1物「現賺5千元」爽翻

大樓飄K味　南警深夜查獲少年吸染毒及4件酒駕

快訊／T1職籃「年度第1隊」公布　蔣淯安、胡瓏貿領銜入選

昨天挨轟吞敗　宋家豪遭樂天下放二軍

大型重機上國道爭路權！全國已攔23部舉發4件　警方籲騎士理性

LIFE・經典／巨大的玻璃溫室　成為大地上的皇冠跟寶石

大陸熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

老婦被A3影印紙砸死！嫌犯竟是補習班學生

正妹畢業6年變「大媽」　可怕對比照網看哭

23歲網紅遇害原因曝光　曾來過台灣合影101

國小兒帶女同學回家　父默默躲廁所

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

23歲女網紅伏屍浴缸　「疑兇前男友」黑歷史起底

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

男童直盯正妹伴娘半小時還流口水　爸爸眼神死

朱立倫指會聲援香港　國台辦回應

澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性　暫停進口一週

豆腐河床「插穩」鋼筋　帕德瑪大橋通車

瑜珈女網紅最後身影曝光 男友刷卡進大樓6分鐘後兩人並肩離開

一家吃隔夜西瓜全送醫搶救！幼童腎衰竭險死

更多熱門

相關新聞

習近平演說強調「愛國者治港」 陸委會：一國兩制走樣變形

習近平演說強調「愛國者治港」 陸委會：一國兩制走樣變形

大陸國家主席習近平今（1）日在香港回歸25週年活動上發表演說，他以繼續貫徹「一國兩制」及「愛國者治港」替香港未來定調，並確保不會變、不動搖、不走樣，不變形。對此，陸委會表示，中共對港政策已非當年所稱之「井水不犯河水」，也在在反映了中共在香港實施的「一國兩制」，其本質與普世價值相扞格。

「25年前那一晚」她人在香港　黃珊珊有感：一國兩制已變了樣

「25年前那一晚」她人在香港　黃珊珊有感：一國兩制已變了樣

上帝視角看香港

上帝視角看香港

防「孤狼式」襲擊！　習近平「旋風」訪港

防「孤狼式」襲擊！　習近平「旋風」訪港

朱立倫：願有一日香港歡慶「終於回歸自由」

朱立倫：願有一日香港歡慶「終於回歸自由」

關鍵字：

香港供電通電大亞灣

讀者迴響

熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男星心肌梗塞逝世享年41歲！二胎女兒剛出生7個月

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

Netflix大當機「全球傳災情」！原因是這部劇上線

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

「7歲兒GG找不到」媽崩潰！醫一脫驚了：全淹進去

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

張美阿嬤農場遭爆非合法農場！農業處解釋了

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

更多

最夯影音

更多
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地
那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面