陸對港供電累計破3000億kWh　佔香港總用電量的四分之一

▲大亞灣核電站。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸南方電網數據顯示，截至6月28日，大陸透過南方電網向香港輸送電量累計突破3000億千瓦時（kWh），達到3043億千瓦時，約佔香港總用電量的四分之一。

根據《人民網》報導，大陸對香港供電的電力主要來自大亞灣核電站，從1994年首台機組投入商業運行以來，大亞灣核電站每年為香港供電超過100億千瓦時，至今已連續供電28年。目前，南方電網通過11條高壓輸電線路與香港聯網，把大亞灣核電站近80%的發電量輸送到香港，並提供調峰調頻和事故應急服務。

大陸對港電力緊急支援能力持續提升，今年3月初，接到香港落馬洲河套地區的中央援港應急醫院項目緊急用電需求後，南方電網深圳供電局首次通過10千伏線路跨境對港供電，從接到用電需求到通電，僅用36小時。

近年來，南方電網深圳供電局投資1.8億元，對相關線路和設備開展防風加固改造，使其抵禦颱風能力提升至15級上限。

1979年，廣東省電力工業局開始向香港中華電力有限公司購電，1996年後不再從香港購入電力（蛇口工業區除外）。1994年，大亞灣核電站首台機組投入商業運行，來自大陸的電力第一次輸往香港，1996年後開始向香港「單向」輸送電力。

根據大陸「十四五」規劃，粵港兩地將進一步加強基礎設施互聯互通，開工建設500千伏皇崗輸變電工程，完成4條高壓輸電線路和深圳變電站的改造升級。屆時，大陸對港最大供電能力將由現在的170萬千瓦再提升六成，緊急支援能力最大可達270萬千瓦。