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「25年前那一晚」她人在香港　黃珊珊有感：一國兩制已變了樣

▲黃珊珊1日談論香港主權移交25周年。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊

▲黃珊珊1日談論香港主權移交25周年。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

記者蘇晏男／台北報導

香港主權移交今（1日）屆滿25年，台北市副市長黃珊珊表示1997年7/1她人就在香港，當時香港人滿心期待一個新時代的來臨，如今所謂「一國兩制」的承諾已變了樣，近幾年給世人印象，變成了聲嘶力竭、血脈噴張的街頭抗爭。黃珊珊說，珍惜所有，居安思危，或許就是「七一香港回歸」現在對我的啟示。

「今天7月1日是『香港回歸』的日子，今年是25周年。25年前的今天，我人就在香港，而每年的七一，總讓我深有感觸。​」黃珊珊在臉書表示，25年前那一晚，她跟著人群一起在維多利亞港看煙火，「馬照跑、舞照跳」、「香港50年不變」，這些話言猶在耳。

黃珊珊說，當天的歡慶氣氛伴隨著璀璨煙花，香港人滿心期待一個新時代的來臨，相信經濟會繼續繁榮，相信社會依然自由開放，相信這座被譽為英女皇皇冠上最耀眼珍珠的城市，在新的未來仍將持續發光發熱。​

黃珊珊又說，但如今25年過去了，所謂「一國兩制」的承諾已變了樣；經歷過雨傘革命、反送中運動，曾經百花齊放的香港，近幾年給世人印象，卻變成了聲嘶力竭、血脈噴張的街頭抗爭。

黃珊珊指出，今年新任特首以99.44％的歷史新高得票率選出，而往年港人爭取普選的七一大遊行，卻早已消聲匿跡。隨著港版《國安法》的通過，一切反對的聲音都被壓制，當一個社會失去了多元意見，這座城市也失去賴以為傲的衝勁與活力。​

「或許我記憶中的香港早已不復存在，但每當想起，總是不免提醒身在台灣的自己，更要嚴肅看待我們國家目前所處在的環境以及面臨的挑戰。」​

「台灣民主化經過30多年的發展，民主自由的信念已深植人心，成為群體的共同基因。」黃珊珊說，我們珍惜所有，所以會盡一切可能爭取和平，讓人民安居樂業；但面對恐嚇與打壓，我們也必須堅持信念，在嚴峻的局勢中展現堅定的決心來捍衛理念價值，因為民主自由的生活方式，是我們無可退讓的底線。​

黃珊珊表示，「珍惜所有，居安思危，或許就是『七一香港回歸』現在對我的啟示」。

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