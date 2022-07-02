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大陸 大陸焦點 特派現場

芙蓉颱風眼附近出事！香港工程船「斷成兩截」30船員棄船逃生

▲▼芙蓉颱風眼附近！香港工程船「斷成兩截」30船員棄船逃生。（圖／翻攝香港政府飛行服務隊）

▲工程船出事地點位於芙蓉颱風眼附近，搜救難度相當高。（圖／翻攝香港政府飛行服務隊）

記者蔡紹堅／綜合報導

芙蓉颱風（CHABA，香港稱：暹芭 ）襲擊廣東，香港一艘工程船2日在距離香港西南方160海里（約300公里）的海域發生事故，斷成兩截，30名船員已棄船逃生，目前正待搜救。

香港政府飛行服務隊2日表示，飛行服務隊上午7時25分接獲香港海上救援協調中心（MRCC）通知，一艘貨輪在香港西南方約160海里處發生事故，船身斷成兩截，約30名船員棄船同生。

▼香港飛行服務隊派出定翼機及直升機前往救援。（圖／翻攝香港飛行服務隊）

▲▼芙蓉颱風眼附近出事！香港工程船「斷成兩截」30船員棄船逃生。（圖／翻攝香港飛行服務隊）

香港政府飛行服務隊提到，大陸交通運輸部南海救助局的海洋救助船已經到達現場，但由於事發地點是颱風芙蓉的中心附近，天氣非常惡劣，搜救行動非常困難。

香港政府飛行服務隊指出，他們已經派出一架定翼機與兩架直升機前往現場進行搜救。

香港天文台下午表示，下午2時，芙蓉颱風集結在香港之西南偏西約330公里，預料向西北移動，時速約16公里，移向廣東西部沿岸。

香港天文台指出，芙蓉颱風即將在湛江附近登陸，並逐漸遠離香港，香港風力會逐漸減弱，「視乎本地風力減弱的程度，天文台會考慮在下午4時至8時期間改發三號強風信號。」

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遇芙蓉颱風！貨輪斷成兩截　30人棄船求救

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