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大陸 大陸焦點 特派現場

上帝視角看香港　港珠澳大橋衛星空照圖像「海上細鞋帶」

▲▼ 衛星空拍香港會展中心 。（合成圖／翻攝新京報、央視）

▲衛星空拍香港會展中心 。（合成圖／翻攝新京報、央視）

記者任以芳／綜合報導

今（1）是香港回歸25週年紀念日，大陸媒體公佈衛星視角俯瞰「東方之珠」知名地標。像是每次舉行回歸慶祝大會的香港會展中心、還有近年落成的港珠澳大橋，以及香港國際機場等知名景點，透過高空視角，看不一樣的香港。

陸媒《新京報》今公佈影片，透過衛星高空視角紀錄香港知名景點。其中，歷史悠久的香港會展中心，25年前中英兩國政府香港政權交接儀式在這裡舉行，會展中心旁是金紫荊廣場，也是每逢重大慶典的升旗所在地。

鏡頭切換，香港會展中心對面就是九龍半島，隔著維多利亞港與香港島對望。尖沙嘴擁有享譽世界的浪漫夜景，也有名的購物天堂，集合世界各國精品大牌。

這裡既有香港著名景點如：尖沙咀鐘樓、星光大道，又有多座不同主題的展覽館，包括，香港太空館、香港歷史博物館、香港科學館和香港文化中心等。

▲▼ 衛星空拍港珠澳大橋 。（圖／翻攝 新京報、人民日報微博）

衛星空拍港珠澳大橋 。（圖／翻攝 新京報、人民日報微博）

耗資5千億人民幣建造的港珠澳大橋，2018年10月24日上午9點正式通車，這座大橋號稱世界超級工程，也是全球最長的跨海大橋，根據陸方資料顯示，可抗八級地震，16級強風。

透過空拍照，雄偉的港珠澳大橋有如海上兩條細帶，形成優美的線條。港珠澳大橋串連香港、澳門和珠江三角洲西岸地區經濟的進一步發展，具重要戰略意義，也見證大灣區的繁榮發展。

空拍影片還有全球最繁忙的航空港之一，香港赤臘角機場。這次大陸國家主席習近平搭乘高鐵抵港的西九龍火車站，連大陸高速鐵路直通北京。影片還介紹，知名夜景太平山，透過不同視角顯示香港景點特色。

▼ 衛星空拍香港機場 。（圖／翻攝 新京報）

▲▼ 衛星空拍香港景點 。（圖／翻攝 新京報）

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