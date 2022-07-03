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桃園大溪區新任15名調解委員產生　謝昌明當選調解會主席

▲桃園大溪區新任15名調解委員產生

▲區長陳聖義頒發新任調解委員聘書。（圖／大溪區所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區調解委員會經重新遴聘，15名新任委員由區長陳聖義頒發聘書，並互選出謝昌明委員榮任調解會主席。陳聖義區長2日表示，新任調解委員任期4年，自今年7月1日至2026年6月30日止。大溪區公所最近四年(2018年-2021年)受理案件合計3,348件，其中經雙方到場進行調解1,529件，調解成功比例高達7成3，調解成績優良。

▲桃園大溪區新任15名調解委員產生

大溪區新任調解委員共15位，獲聘委員名單包括：謝昌明、鄭勝期、吳惠玲、劉帥雷、郭月枝、徐玉彩、周寶琴、簡進科、藍文川、羅祥隆、黃智弘、朱明正、廖學常、江國輝、李應霖，並經調解委員互選結果，由謝昌明委員榮任調解會主席。

大溪區長陳聖義表示，本區調解委員組成皆是具法律或其他專業知識及信望素孚之公正人士，恭喜今年聘任調解委員，13位是留任、2位是新任，區公所調解業務能順利推動，要感謝調解委員們的付出與貢獻。調解委員是無給職，以其公道明理及熱心的個性，擔任地方「公道伯」角色，解決鄰里或鄉親間排解摩擦和糾紛，不僅對促進地方和諧、疏解訟源功不可沒，也是基層服務最穩固的一股力量。同時感謝各界對調解會的支持和肯定。

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桃園大溪區調解委員謝昌明主席

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