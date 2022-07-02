若當選桃市長「會做到最後一天」　張善政：3次選擇1理由留在台灣

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅日前接受專訪時透露，他原定卸任新竹市長後要全家赴美，讓孩子學語言，也讓自己沉澱再進修，卻因新冠肺炎疫情生變。國民黨桃園市長參選人張善政2日則在臉書發文透露，他人生有3次選擇留在美國或台灣的機緣，「最後會留在台灣，是因為我骨子裡的基因」。他強調，若當選桃園市長，一定會做好、做滿，做到任期最後一天。

林智堅近日接受《NOWnews》專訪時表示，答應參選桃園市長除了是責任、使命及榮耀，也是因為自己也在找好的人才，而既然黨徵召，「我沒有說不的權力」，所以民進黨選對會開完後，才在臉書寫「責任來了，就勇於承擔」。他還透露，原本卸任新竹市長後，希望能全家一起去美國，讓孩子在那裡念書，自己也想沉澱再進修，未料發生新冠肺炎疫情，原本做好的準備與計畫都就此打住，人生就是如此，沒辦法做太多規劃。尤其政治工作者，很多事情是老天爺在決定。

張善政在臉書發文指出，他人生有3次選擇留在美國或台灣的機緣。第1次是他留學美國學成，回台灣是想把自己融入當時政治經濟正要起飛的台灣。第2次則是擔任Google公司亞洲硬體總監，Google給員工工作地點很大的彈性，當時他選擇以台灣作為亞洲管理基地。第3次是卸任行政院長後，兒子前往美國讀博士學程，自己則堅守在台灣，希望兒子明辨哪裡才是真正的家。

張善政表示，卸任行政院長後，他在台灣當一個親近土地的農夫。務農的心境如同蟬蟲蟄伏在土裡，儘管不知道地上過去多少寒暑歲月，但總期待有破土而出，以最完美姿態展翅高飛，「就是這樣，接受徵召，是自己的選擇。想多做點事，讓台灣可以更好」。

張善政表示，他和土生土長的桃園人一樣愛台灣，所以選擇回到服務12年的桃園，想用開闊的視野及國際觀，努力來打造桃園未來10年、甚至20年的榮景，若當選桃園市長，「我絕對會把市長做好、做滿，而且我會做到任期的最後一天」是自己當時的答覆。他強調，自己只想專心奉獻給桃園，感謝桃園的養育。