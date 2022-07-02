曾遭人持鋼筋重擊　賴香伶嗆林智堅「落跑是勳章」：誰給過你傷痕？

▲民眾黨桃園市長參選人賴香伶。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

新竹市長林智堅參選桃園市長挨批「落跑市長」，但他日前接受專訪時表示，「我覺得那是一個傷痕，那是一個勳章」。民眾黨桃園市長參選人賴香伶1日在臉書回應，她4年前擔任勞動局長遭陳情男子持鋼筋重擊頭部，當時夥伴們的支持，給予自己繼續往前行的勇氣。她反問林智堅，「是誰給你傷痕？誰又賦予你什麼勳章呢？」

賴香伶表示，林智堅說落跑市長是民眾黨的政治操弄，還把對他的批評比喻成廚房裡的油煙，更說內部民調顯示桃園人不覺得他是空降，新竹市民也不認同他是落跑，但這顯然與多數人理解不一樣，林智堅為何不公布民調？

賴香伶透露，前陣子她為了拍選舉照，特意修了眉毛，當時師傅摸了自己左眉下縫11針的傷疤說：「幸虧醫生縫得好，眉毛還可以遮住。」儘管左眉下方的傷疤沒有留下明顯的後遺症，但她知道那一下痛楚，對當時一起奮鬥的台北市勞動局同仁、勞工界伙伴的心上，都留下了印記。

賴香伶說明，在公部門待過的人都清楚，難免會遇到疑難問題不能如願解決的市民，回覆一再重複的陳情案是許多公務員的苦差事。雖然法規允許這類案件可以簽准不再回覆重複，但她一向要求勞動局同仁，此類案子都要送局長室再次詳細檢視，才可簽准。

賴香伶強調，只要市民提出一點新事證，就要再次調查，視為新案辦理。靠著勞動局的每一位同仁真正做到「盡力而為」，讓台北市勞動局贏來「全台唯一勞動局」稱號。當時勞動局總是門庭若市，不是來送花、送禮，而是民眾來陳情、伸冤，她從不曾以安全、滋擾等理由，拉開與民眾的距離，即使自己被打傷後也沒有如此。

賴香伶說，可見與不可見的傷痕偶爾還會抽動，但知道自己走在對的路上，受挫後繼續前行的勇氣，是夥伴們給她的勳章。她也喊話林智堅，「是誰給你傷痕？誰又賦予你什麼勳章呢？」

工運人士李明彥曾在2018年10月31日闖進時任勞動局長賴香伶辦公室，持鋼筋重擊賴香伶頭部，造成賴額頭受傷流血，送醫縫了11針。李明彥當時落網一度辯解，「是鋼筋打的，不是我打的」，案經法院審理，以依傷害罪判李明彥拘役58天，另外也因到賴香伶臉書留言，揚言殺害台北市長柯文哲被判刑2月，2案都可易科罰金確定。