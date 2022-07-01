北韓第一胞妹金與正「見那個男人」嬌羞笑了　他2舉動洩親密關係

▲北韓領導人胞妹金與正的丈夫疑似首度公開現身，專家認為，男子的肢體行動顯示他與金與正關係親密。（圖／朝中社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）金氏家族的強悍「御妹」金與正的丈夫疑似首次公開露面。官媒朝鮮中央通訊社6月17日公布一張照片，金與正將她手上的藥品箱交給一名背對鏡頭的西裝男子，臉上罕見露出嬌羞微笑。南韓專家分析，男子和金與正站得很近，雙眼也能直視著她，推測很可能就是她的丈夫。

南韓紐西斯通訊社指出，北韓官媒朝中社公布了領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正的照片，提到她親自協助分送醫藥品至黃海南道的急性腸道傳染病疫區。不過，照片中的金與正只和一名男性單獨出鏡，還罕見地笑顏逐開，嬌羞地微低著頭。

▲出身北韓第一家族的金與正平常形象強硬，與這次官媒曝光的嬌羞樣貌相差甚遠。（圖／達志影像／美聯社）

世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長表示，金與正穿著不同以往風格的服裝，中指上戴著結婚戒指，微微垂眼，而她面前的年輕男性雖然斜斜背著鏡頭，但從側邊還是能看出他多少帶著點親切的神情，望向金與正。

鄭成長分析，男子在金與正面前站得筆直，而且距離很近，很有可能就是她的從未露面的丈夫。他接著解釋，如果只是領取藥品的下級幹部，在北韓權威體制中，很難不向金與正彎腰以示恭敬，而如果真的是金與正的丈夫，那這將是北韓官媒第一次曝光這位金家女婿的照片。

鄭成長說，過去傳聞金與正在2014年9月至10月間與管理金正恩金庫的39號室高級幹部結婚，但並沒有被官方證實，「總之，金與正從2015年開始就被捕捉到戴著婚戒的樣子了。」

報導稱，金與正從2012年開始陪同兄長金正恩一起出席公開活動，雖然直到2014年才揭露她的名字，但實際上今年算是她正式登上檯面的10周年。鄭成長推測，金與正想在這個有意義的年份讓丈夫間接地在媒體上亮相，但也不能排除是因為她和金正恩的母親​​高容姬6月26日迎來70歲冥誕，所以想藉此照片提高外界對第一家庭團結和諧的印象。

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