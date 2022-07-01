把親弟「頭蓋骨」當垃圾丟！他辯：以為仿製品　床上卻躺無頭男屍

▲清潔人員在分類垃圾的時候，赫然在塑膠袋內發現頭蓋骨。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本東京都一名68歲男子6月涉嫌將親弟弟的頭蓋骨裝在塑膠袋內，遺棄在垃圾集結點，警方根據塑膠袋內的個人物品找到死者家中，並在房內發現一具已經白骨化的無頭遺體。警方1日將嫌犯逮捕，但他卻堅稱自己已經5年沒有與弟弟聯絡，以為頭蓋骨只是等比例的仿製品而已。

根據《時事通信社》報導，現年68歲的無業男子村井正一1日被警方依屍體遺棄罪嫌逮捕。他涉嫌在6月21日將小他1歲的弟弟村井秀夫的頭蓋骨與下顎的骨頭裝進塑膠袋後，偷偷丟棄在垃圾集結點。事後垃圾清潔員在分類垃圾的時候，發現塑膠袋內有疑似人類的頭蓋骨，整起事件才因此曝了光。

警方事後在同一個塑膠袋內發現寫有村井秀夫姓名的現金卡，經調查後，便找上其住所。但當時屋內只有村井正一。井村正一平時與弟弟村井秀夫同住，哥哥住在1樓，弟弟則住在2樓。而警方為了調查進入村井秀夫的房間後，卻在床上發現一具穿著衣服但已經白骨化的「無頭屍體」，脖子以上的部位則已消失。經過法醫相驗，確定死者至少已經死亡超過數個月。

村井正一被逮後卻聲稱，在2017年3月弟弟住院後，就再也沒有看過他，還強調自己根本不知道弟弟的所在之處，以為他是長期住院。至於丟棄頭蓋骨的行為，他則表示，以為那個只是等比例的人類頭蓋骨仿製品而已，所以就跟弟弟房間裡的其他垃圾一起打包丟掉。然而荒謬的是當時村井秀夫的遺體就躺在床上。

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