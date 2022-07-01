熱到爆！日本6地飆破「40度高溫」　中暑病患擠爆醫院

▲日本各地高溫，紛紛創下最高紀錄。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本連日高溫，1日更有6個地方測量到40度以上高溫，其中最高溫的地方是群馬縣桐生，高達40.4度。氣象廳也呼籲民眾，非必要不要外出，同時做好預防中暑的準備，多補充水分。各地醫院除了要容納新冠病患外，近日因為中暑被送醫或是死亡的個案也在持續增加。

根據weathe rmap報導，直到1日下午5時00分測量到的最高氣溫，全日本共有6個地方超過40度，分別為群馬縣桐生的40.4度、群馬縣伊勢崎的40.3度、山梨縣勝沼地40.2度、埼玉縣鳩山的40.1度、埼玉縣熊谷的40度以及岐阜縣多治見的40度。

除此之外，關東與東海各地區也有多處測量到39度高溫，全日本最高氣溫超過35度的地區也飆破200個，創下今年最高紀錄。東京都心則是一度來到37度。

專家指出，就算日落後氣溫依舊偏高，因此晚上仍然容易引發中暑，必須適當調節屋內溫度、多喝水。2日與3日雖然會比1日稍微降溫，但是關東地區仍將持續猛烈高溫。

東海地區1日首度測量到40度以上高溫。對此，專家分析有2大主要原因，一是無風，空氣難以流通，再來就是溫度較低的海風幾乎沒有流入陸地。

氣象廳表示，西日本與東日本地區1日被高氣壓覆蓋，導致氣溫飆升。而氣象廳也與環境省合作，針對關東甲信地區至九州南部發布中暑警戒提醒，呼籲民眾減少外出。

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