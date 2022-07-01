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天然氣開發事業「薩哈林2號」有日資　 普丁下令讓渡俄方

▲▼天然氣開發事業「薩哈林2號」有日資　 普丁下令讓渡俄方。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯遠東地區開發石油與天然氣的資源開發事業「薩哈林2號」（Sakhalin 2）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京1日專電

俄羅斯遠東地區開發石油與天然氣的資源開發事業「薩哈林2號」（Sakhalin 2）有日商資本，俄羅斯總統普丁6月30日簽署總統令，指示將薩哈林2號的經營主體公司改為俄方企業。

日本放送協會（NHK）報導，普丁（Vladimir Putin）6月30日簽署總統令，指示將薩哈林2號的經營主體薩哈林能源公司（Sakhalin Energy）更改為俄羅斯企業。

根據這項總統令，基於俄羅斯國家利益與經濟安全保障受威脅，俄羅斯政府將成立新公司，是否同意目前的股東在一個月內取得股份將另行通知。

▲▼天然氣開發事業「薩哈林2號」有日資　 普丁下令讓渡俄方。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁2006年在克里姆林宮會見三井董事長槍田松瑩（左）與荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch Shell）前任執行長Jeroen van der Veer（中）。（圖／達志影像／美聯社）

薩哈林2號的事業主體薩哈林能源公司股份當中，俄羅斯政府瓦斯公司龍頭俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）持有50%股份、英國的石油巨頭殼牌（Shell）持有27.5%股份，日本2家大型綜合貿易商中，三井物產持有12.5%股份、三菱商事持有10%股份。

俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，殼牌（Shell）表示將出售該公司在薩哈林2號事業的27.5%股份。

NHK報導，普丁下令薩哈林2號的事業主體移轉到俄方企業一事，將對日本2家大型綜合貿易商的出資帶來什麼影響，目前還不清楚。

「朝日新聞」報導，一般認為，俄羅斯揮軍攻打烏克蘭後，日本與歐美合作加強對俄羅斯施壓，普丁此舉可能是對日本的一種對抗措施。雖然日方表示將持續薩哈林2號事業，但情勢嚴峻。

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