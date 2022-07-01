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拜登「羞辱」尹錫悅畫面曝　韓網見總統反應怒炸：美韓同盟完了

記者張寧倢／綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）28日至30日舉行馬德里峰會，南韓總統尹錫悅赴西班牙和各國領袖會面。然而，在歡迎晚宴上的一段握手畫面，卻讓韓網爆出不滿，認為美國總統拜登疑似「無視」尹錫悅。南韓網友表示，受到這般「屈辱」說是「美韓同盟破裂」的程度也無可厚非，為何總統還繼續呵呵陪笑。

▲▼南韓總統尹錫悅28日在西班牙馬德里王宮出席北約峯會歡迎晚宴，和拜登總統握手後卻被冷落在一旁，引發南韓網友不滿。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅28日出席北約峰會歡迎晚宴，和拜登總統握手後卻被冷落在一旁，引發南韓網友不滿。（圖／路透）

根據南韓《朝鮮日報》報導，尹錫悅與夫人金建熙於當地時間28日出席在馬德里王宮舉辦的北約與合作夥伴領袖的歡迎晚宴。各國領導人進行全體合照前的入場畫面可見，拜登一邊往站台中央移動，看到尹錫悅後主動伸出手，尹錫悅立刻展現熱情笑容地握手回應，但拜登卻已經把臉轉向另一邊，和保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev）有說有笑。

南韓新聞台最初的轉播片段中，下方字幕位置正好遮住了拜登與尹錫悅握手的關鍵畫面，迅速引發韓網怒火，以為拜登根本沒理尹錫悅，但即便後來證實拜登入場後第一個握手對象就是尹錫悅，南韓網友仍認為拜登撇開視線根本是「No Look握手」，後來甚至被尷尬地冷落在一旁，還是很令人生氣。

▲▼南韓總統尹錫悅28日在西班牙馬德里王宮出席北約峰會歡迎晚宴，和拜登總統握手後卻被冷落在一旁，引發南韓網友不滿。（圖／路透）

▲南韓部分民眾認為，這樣的互動形同尹錫悅被拜登無視，甚至是遭當眾羞辱。（圖／路透）

日本新聞網站「Record China」報導指出，南韓知名美食專欄作家黃橋益就發文痛批，拜登握手時連看都不看尹錫悅一眼，簡直是種藐視行為，「尹總統受到的屈辱就相當於韓國人的屈辱」、「國家元首不應對他國元首展現出卑躬屈膝的面貌」。

其他網友則表示，「有夠羞恥」、「被當成局外人了，為什麼還能呵呵陪笑呢？」、「倒不如不要參加」、「笑容看起來真可憐」、「差別待遇很明顯了」，也有人說這種事就算被媒體用「美韓同盟破裂」下標題也完全不可笑，甚至批評這趟出訪宛如尹錫悅和夫人的新婚之旅。但支持者則表示，「確實是握手了」、「是拜登先主動握手的啊」。

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