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北韓暗酸新冠源頭是南韓！稱士兵在邊界碰到「不明物品」才染疫

▲▼北韓對外宣稱疫情獲得有效控制，外界研判北韓可能接受來自中國的疫苗援助，圖為醫護人員為平壤金成柱小學的學童量體溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓聲稱疫情源頭是兩韓邊界的不明物品。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓當局1日公布新冠疫情的調查結果並稱，新冠病毒是因為患者接觸到邊境附近的「外國物品」，才會流入國內，也被認為是在暗示一切都是南韓所造成的。北韓還指示民眾，在國境與邊界時，要小心警惕透過風或是氣球等媒介進入北韓國內的「外國物品」。

根據《路透社》引述《朝中社》報導，一名18歲的士兵與另一名5歲的幼兒園學童因為在軍營和山區接觸了「不明物體」，因此出現症狀，最後確診為新冠肺炎。報導中還公開了所謂的調查報告稱，截至4月中旬北韓通報的所有發燒病例都是因為其他疾病，而非新冠肺炎，也就是說，新冠在4月中以前「從未入侵至北韓」。

報導中還警示民眾，在國境邊界應警惕一切風或是氣球，因為帶有新冠病毒的外國物品可能會透過這些媒介入侵。事實上，在南韓活動的脫北者與人權運動家經常在兩韓邊境放飛綁有傳單或是救援物資的氣球，但相關行為在2020年被時任總統文在寅以「擔憂邊境居民安全」為由禁止。

▲▼北韓,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲外界懷疑北韓當局隱瞞實際疫情。（圖／達志影像／美聯社）

南韓的某脫北者組織在北韓承認爆發疫情後，也曾使用大型氣球，將口罩與藥品等物資送到北韓，不過此舉也被統一部指責是違法行為。

北韓5月因為新冠疫情緊急宣布封鎖，截至目前為止，累計發燒人數共474萬人。儘管平壤當局聲稱，目前疫情已經明顯消退，但是卻被外界懷疑是故意隱瞞實際疫情。

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