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大陸 大陸焦點 特派現場

求維穩？習搭高鐵、宿深圳有深意　「避疫」同時體現港深生活圈

記者任以芳／台北報導

香港今（1日）舉行回歸25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。回顧歷史，大陸領導人都是搭乘專機赴港，但習近平昨6月30日首次改搭高鐵訪港，連2天來回深圳夜宿。為何做出這樣調整？主要考量，疫情後習首次離開大陸，加上港疫情變數多，北京必須確保二十大之前萬事維穩，最終選擇來回深圳過夜，還能對外界體現港深兩地生活圈概念，加速大灣區融合發展。

▲▼ 習近平搭高鐵抵港、西九龍站 。（圖／翻攝 央視）

▲習近平伉儷昨搭高鐵抵港西九龍站 。（圖／翻攝 央視）

回歸「逢五逢十」陸國家主席親赴港

依照往例，香港慶祝回歸只要逢五逢十，大陸國家領導人都會出席大會。細數過去時任國家主席，江澤民曾參與1週年和5週年；胡錦濤參與10週年和15週年；習近平和夫人彭麗媛則是參與20週年和這次25週年。

▲▼ 港回歸15週年，時任國家主席胡錦濤訪港，其夫人劉永清未現身。 。（圖／翻攝 央視）

▲ 港回歸15週年，時任國家主席胡錦濤訪港，其夫人劉永清未現身 。（圖／翻攝 央視）

另外，領導人夫人隨行訪港並非慣例。1998年港回歸1週年和2022年港回歸5週年，時任國家主席江澤民的夫人王冶坪有隨行赴港，但並未現身。2012年港回歸15週年，時任國家主席胡錦濤夫人劉永清同樣未現身。

當年領導人夫人即使隨行赴港，幾乎無公開行程，行事低調。習近平夫人彭麗媛作風較開放親民，2017年訪港時，先後探訪幼稚園和老人院，此次赴港則是參訪2019年啓用的戲曲中心。

▼彭麗媛到訪西九文化區戲曲中心，與劇團演員交流。（圖／翻攝 港府新聞處）

▲▼國家主席習近平夫人彭麗媛（左二）到訪西九文化區戲曲中心，與劇團演員交流、 大陸國家主席習近平視察香港科創發展( 右二 )在林鄭月娥（右一）陪同下聽取黃偉綸（左一）介紹洪水橋/厦村新發展區。（圖／翻攝 港府新聞處）

▲▼ 6/29、習近平全程帶口罩，搭乘高鐵赴港 、現場高呼口號：歡迎歡迎，熱列歡迎！ 。（圖／翻攝 央視）

▲ 習近平疫後首次離開大陸，此次赴港未閱兵 。（圖／翻攝 央視）

疫後首離開大陸　習不閱兵「旋風式」訪港

過去中共領導人參加每5年一次香港回歸慶祝大會，都會在「七一」之前舉行閱兵，除了 1998年港回歸1週年，江澤民於7月2日閱兵。不過港回歸五週年，江澤民沒有舉行閱兵儀式。

當年，江於6月30日抵港會見港特區主要官員等人，前往時任香港特首董建華設置的晚宴，隔天「七一」活動結束馬上返京，逗留時間不超過24小時。

相較習近平這次參加港回歸25週年大會，行程類似江2002年訪港安排。習同樣也是6月30日抵港，打破近15年來中共領導人訪港未閱兵紀錄。習僅會見香港特區主要官員、駐港中資企業主要負責人等，視察香港科創發展。

考量疫情，禮賓府昨6月30日特首晚宴只有六人，習近平伉儷出席，由林鄭和李家超伉儷陪同用餐。晚間10點14分，習前往高鐵西九龍站搭車回深圳過夜。今（1日）搭高鐵再回港，參加慶祝港回歸25週年大會暨新一屆政府就職典禮，並發表重要談話後返京。

▼ 習近平伉儷參加禮賓府晚宴，考量疫情，出席人數僅六人。（圖／翻攝 港府新聞）

▲▼ 國家主席習近平（左三）和夫人彭麗媛（右三）今日（六月三十日）在禮賓府出席晚宴前，與行政長官林鄭月娥（左二）及丈夫林兆波（左一）、候任行政長官李家超（右二）及夫人林麗嬋（右一）合照。 。（圖／翻攝 港府新聞處）

▲▼ 港主權移交25週年前夕，2017.6.29 習近平搭乘專機抵港，香港赤臘角機場停機坪，林鄭月娥即將上任新特首（7/1） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2017.6.29習近平搭乘專機抵港，參加港回歸20週年。（圖／記者任以芳攝）

不搭專機！習改搭高鐵、宿深圳有深意

時間回2017年香港回歸20週年，習近平於6月29提前兩天搭乘專機抵港，隔天上午前往石崗軍營檢閱共軍駐香港部隊，當時受閱規模為3166名共軍。接著參加「七一」回歸慶祝活動，並且親自林鄭月娥監誓。

五年後，習訪港行程做出很大調整，不搭專機改搭高鐵，依照官媒《央視》昨釋出畫面，習抵港後公開行程幾乎全程戴緊N95口罩，唯獨抵達西九龍站有短暫摘口罩，發表簡短談話，除台下少數港官員陪同，周邊媒體與習保持十分「遙遠」社交距離。

此外，參加港回歸25週年所有人，必須提前到指定飯店隔離，比照「兩會防疫」模式。由於香港疫情尚未「清零」，外界推測，超嚴防疫、禮賓府縮小晚宴規格、習來回港深過夜都是「避免」疫情變數。坊間也有討論，不搭專機是受颱風「芙蓉」影響。

▲▼ 習近平6/29抵港發表簡短談話、香港浴火重生、港浴火重生「一國兩制」是好制度 。（圖／翻攝 央視）

▲習近平昨抵港發表簡短談話，短暫摘下口罩，與媒體保持「遙遠」社交距離。（圖／翻攝 央視）

就政治考量來看，習近平這次赴港有多重意義。首先這是他疫情後第一次離開大陸，此次赴港也是對外展示《香港國安法》實施後社會秩序的穩定成果。

至於疫情、天候或許是部分考量因素，習近平選擇夜宿深圳，也希望向香港民眾體現港深生活圈便利性，同時加速推動大灣區與港深的發展融合。

當然，中共20大之前，北京必須確保萬事維穩。習近平這次訪港「搭高鐵、宿深圳」也是嚴密考量之下，既能做到宣傳也能兼顧領導人最佳安全方案。

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