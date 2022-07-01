習近平戴「特殊標誌N95口罩」出席回歸慶典！全場只有她顏色不同

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸國家主席習近平偕夫人彭麗媛於今早（7月1日)10時，一同出席香港回歸25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，為新任行政長官李家超及新一屆政府主要官員監誓。習近平戴著和昨天抵港時相同的，有著特殊紅色標誌的N95口罩，只有在致詞的時候摘下。

上午10時左右，就職典禮開始，全體起立唱國歌，習近平戴著口罩也一同歌唱。其後習近平先為李家超監誓，再為由政務司司長陳國基率領的主要官員監誓。一眾主要官員逐一向習近平點頭致意，未有握手。

直播畫面中，全體出席人員帶著慶祝香港回歸25週年特殊標誌的N95口罩，口罩為白底，右邊中間位置有個紅色數字25。

▲慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮1日上午在香港會展中心舉行 。（圖／翻攝 央視）

不過，全場唯一配戴不同口罩的是習近平的夫人彭麗媛，她帶的口罩樣式不變，但底為紫紅色，似乎是為了和她的紫紅色禮服相搭配。

七一回歸25週年，政府今早（1日）8時在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，10時在會展舉行慶回歸大會及新一屆政府就職典禮。國家主席習近平出席新政府就職典禮，為新任特首李家超監誓，政務司司長陳國基帶領一眾主要官員宣誓，之後到行政會議成員宣誓。新班子宣誓就任後，正式展開5年任期。