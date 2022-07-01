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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平搭「紅旗」車訪港　打破大陸領導人在港乘寶馬系車輛慣例

文／香港01

大陸國家主席習近平6月30日訪港，多項規格、安排有別於以往領導人訪港。《香港01》拍到習近平座駕為紅旗防彈車，與2017年訪港時由港府提供的寶馬七系防彈車不同，是一項新做法。

▲習近平赴港訪問乘坐紅旗車打破慣例。（圖／香港01）

▲習近平赴港乘坐紅旗車，打破大陸領導人訪港慣例。（圖／翻攝巴士的報）

▲習近平赴港訪問乘坐紅旗車打破慣例。（圖／香港01）

▲習近平2017年訪問香港乘坐港府安排的寶馬防彈車。（圖／香港01）

以往大陸領導人訪港，均會乘坐由香港警方提供的寶馬七系防彈車，包括2012年時任國家主席胡錦濤訪港、2016年時任全國人大委員長張德江訪港，以及2017年國家主席習近平訪港。

寶馬七系防彈車為多國政要所採用，車身為防彈裝甲，可以抵擋步槍近距離掃射，甚至可以抵擋炸彈爆炸，亦能偵測毒氣。該車車窗採用多層複合玻璃，厚達6厘米（公分），內有樹脂塗層，就算玻璃碎裂亦不會飛濺進車內。車內的空調系統亦有特殊安全設備，當偵測到毒氣就會自動關窗，並隔絕外部空氣。

▲習近平赴港訪問乘坐紅旗車打破慣例。（圖／香港01）

▲習近平前往晚宴時乘坐另一輛紅旗汽車。（圖／香港01）

今次習近平訪港，隨行車隊之中亦見到寶馬七系，相信是港府保安人員乘坐。然而習近平所乘專車則改為紅旗防彈車。紅旗現時車系均沒有一款與習近平訪港座駕相似，估計是專屬設計，亦沒有詳細資料。

習近平6月30日早上乘坐紅旗防彈車到達會展，晚上從禮賓府前往高鐵站時，亦同樣乘坐紅旗車，惟車牌與早上不同。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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