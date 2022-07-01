　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

強調「一國兩制」不變　習近平：實現「愛國者治港」香港不能亂

記者任以芳／綜合報導 

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於7月1日上午出席「慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮」，併發表重要講話。針對港澳未來下一步，習近平指出，香港不能再亂，發展不能再耽擱，未來中央將繼續貫徹實施「一國兩制」、「愛國者治港」，並且確保不會變、不動搖、不走樣，不變形，同時堅持中央全面管制權和保障特別行政區高度自治權。

▲▼ 慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮1日上午在香港會展中心舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席。監誓，李家超宣誓就任香港特別行政區行政長官。 。（圖／翻攝 央視）

▲ 慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮在香港會展中心舉行。（圖／翻攝 央視）

慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮1日上午在香港會展中心隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席，親自監誓李家超宣誓就任香港特別行政區行政長官。

隨後，習近平發表重要談話。他首先指出，香港回歸祖國後，香港戰勝各種風雨挑戰，穩步前行，無論是國際金融危機，新冠肺炎疫情，還是一些劇烈的社會動蕩，都沒有阻擋住香港行進的腳步。

談到香港未來五年走向。習近平表示，回歸祖國後，香港同胞實現當家作主，實現港人治港高度自治，香港真正的民主由此開啓，25年來以憲法和基本法為基礎的特別行政區限制秩序，穩健運行中央，全面管制權得到落實，特別行政區高度自治權正確行使。

▲▼ 港回歸25週年，習近平發表重要講話 。（圖／翻攝 央視）

▲ 港回歸25週年，習近平重申「一國兩制」4不變原則。（圖／翻攝 央視）

習近平說，制定「香港國安法」建立在香港特別行政區維護國家安全的制度規範完善，修改完善香港選舉制度，確保「愛國者治港」原則的落實，香港特別行政區的民主制度，符合「一國兩制」方針，符合香港地位，有利於維護香港居民民主權利，有利於保持香港繁榮穩定，展現出光明的前景。

習近平強調，「一國兩制」是前無古人的偉大創舉。「一國兩制」的根本宗旨是維護國家主權安全發展利益，保持香港澳門長期繁榮穩定，中央政府所做的一切都是為了國家好，為了香港、澳門好，為了港澳同胞好。

習近平指出，在慶祝香港回歸祖國20週年大會上，我曾經講過中央貫徹「一國兩制」方針，堅持兩點。一是堅定不移，確保不會變、不動搖；二是全面準確，確保不走樣，不變形。

習近平進一步稱，我要再次強調「一國兩制」是經過實踐反覆檢驗，符合國家民族根本利益，符合香港、澳門根本利益，得到14億多祖國人民鼎力支持得到香港澳門居民一致擁護，也得到國際社會普遍贊同。這樣好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。

▲▼ 慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮1日上午在香港會展中心舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席。監誓，李家超宣誓就任香港特別行政區行政長官。 。（圖／翻攝 央視）

▲對於香港下一步，習近平指出 ，香港不能亂，‌‌也亂不起，‌‌發展不能再耽擱。（圖／翻攝 央視）

習近平指出，「一國兩制」在香港的豐富實踐，留下很多寶貴經驗，也留下不少深刻啓示。25年的時間告訴我們，只有深刻理解和準確把握一國兩制的實踐規律，才能確保「一國兩制」事業始終朝著正確的方向，行穩致遠。習近平也提出四點堅持。

第一，必須全面準確貫徹「一國兩制」方針，「一國兩制」方針是一個完整的體系，維護國家主權，安全，發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，在這個前提下，香港、澳門保持原有的資本主義制度，長期不變享有高度自治權。

第二，必須堅持中央全面管制權和保障特別行政區高度自治權。香港回歸祖國，重新納入國家治理體系，建立起以「一國兩制方針」為根本遵循的特別行政區限制秩序，中央政府對特別行政區擁有全面管制權，這是特別行政區高度自治權的源頭，同時中央充分尊重和堅定維護特別行政區依法享有的高度自治權，落實中央全面管制權和保障特別行政區高度自治權是統一銜接。也只有做到這一點，才能夠把特別行政區治理好，特別行政區堅持實行行政主導體制，行政立法司法機關依照基本法和相關法律履行職責，行政機關和立法機關氣相互制衡，相互配合司法機關依法獨立行使審判權。

第三，必須落實「愛國者治港」。政權必須掌握在愛國者手中，這是世界通行的政治法則，世界上沒有一個國家，一個地區的人民會允許不愛國，甚至賣國、叛國的人物掌握，把香港特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，這是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖，守護好管制權就是守護香港繁榮穩定，守護700多萬香港居民的切身利益。

第四，必須保持香港的獨特地位和優勢。中央處理香港事務從戰略和全局高度加以考量，以國家和香港的根本利益，從國家的根本利益，從國家和香港的根本利益，長遠利益為出發點和落腳點。香港的根本利益同國家的根本利益是一致。

習近平說，中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。

最後，習近平強調，香港是全體居民的共同家園，‌‌家和萬事興，‌‌經歷了風風雨雨，‌‌大家痛感，‌‌「香港不能亂，‌‌也亂不起，‌‌更深感香港發展不能再耽擱，‌‌要排除一切干擾，‌聚精會神‌‌謀發展‌‌。」

並且呼籲香港居民‌‌不管從事什麼職業，‌‌信奉什麼理念，‌‌只要真心擁護「一國兩制」方針，‌‌只要熱愛香港這個家園，‌‌只要遵守基本法和特別行政區法律‌‌都是‌‌建設香港的積極力量‌‌都可以出一份力‌‌做一份貢獻。
 

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
西濱奪命車禍！砂石車駕駛「分心直直衝」　2工人1死1命危
快訊／午後雨彈來襲！　8縣市大雨特報
15歲台南弟「背阿嬤徒步環島」抵達墾丁！　挨酸作秀、想紅回應
唐綺陽2022下半年12星座運勢來了！　水逆時間點曝
台股下殺逾400點！　「空頭來臨？」法人曝落底訊號
快訊／中華男籃又2人確診！　下午對中國無法出賽
今天就喝！　超商限時1天「咖啡買7送7」
許藍方「有沒有喜歡我」現場call out王少偉！他鬆口給6
歐陽靖認了「國際離婚訴訟」開打！　情斷日籍老公：好聚好散
2022上半年台灣新車銷量　前十名排行出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸今本土再破百「新增163例」安徽佔107例　宿州市泗縣已封城

強調「一國兩制」不變　習近平：實現「愛國者治港」香港不能亂

習近平搭「紅旗」車訪港　打破大陸領導人在港乘寶馬系車輛慣例

習近平戴「特殊標誌N95口罩」出席回歸慶典！全場只有她顏色不同

成都「局部降雨」範圍比浴缸還小　路人傻眼看天空「以為是惡作劇」

港警不再說Yes Sir！　港回歸25週年「全面改中式步操」

李家超上任首日開微博、fb、IG　上傳與妻合照曬恩愛

台人赴陸4航點北京維持「7＋7」　成都、上海陸續改為7＋3　

澳門驗出台灣芒果新冠陽性「100公斤全銷毀」　暫停進口一週

求維穩？習搭高鐵、宿深圳有深意　「避疫」同時體現港深生活圈

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

25歲正妹竟是販毒集團首腦　爽住豪宅！連花都紙鈔做的

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

三寶騎士一路「狂飆超車」！　想鑽公車縫...下秒自撞慘摔

KID合體坤達慶祝「世界喜歡日」　結尾藏洋蔥...網看哭：想念他！

大陸今本土再破百「新增163例」安徽佔107例　宿州市泗縣已封城

強調「一國兩制」不變　習近平：實現「愛國者治港」香港不能亂

習近平搭「紅旗」車訪港　打破大陸領導人在港乘寶馬系車輛慣例

習近平戴「特殊標誌N95口罩」出席回歸慶典！全場只有她顏色不同

成都「局部降雨」範圍比浴缸還小　路人傻眼看天空「以為是惡作劇」

港警不再說Yes Sir！　港回歸25週年「全面改中式步操」

李家超上任首日開微博、fb、IG　上傳與妻合照曬恩愛

台人赴陸4航點北京維持「7＋7」　成都、上海陸續改為7＋3　

澳門驗出台灣芒果新冠陽性「100公斤全銷毀」　暫停進口一週

求維穩？習搭高鐵、宿深圳有深意　「避疫」同時體現港深生活圈

獨家／爸被告「性騷擾」判決出爐！　薔薔曝女網紅下場

恩恩爸提國賠求償1元！侯友宜：每個生命的離去我都要反省

大陸今本土再破百「新增163例」安徽佔107例　宿州市泗縣已封城

把親弟「頭蓋骨」當垃圾丟！他辯：以為仿製品　床上卻躺無頭男屍

戀愛先放一邊！布克和太陽簽4年64億頂薪續約至2028年

「阿北你早就退伍了」台中男憶當兵遊基隆　餓1天誤闖國道昏倒

小栗旬遭爆裸照出軌！　10年妻山田優「對鏡頭比1手勢」曝婚姻狀況

台東縣府攜手摩斯推限定「台東紅烏龍茶」　即日起全台門市開賣

快訊／T1亞軍太陽主帥被挖角　卡米諾斯轉戰PLG執教領航猿

一吃秒上癮！嘉義新開幕炸物在地人激推　溫體雞軟嫩多汁正點到爆

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

大陸熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性　暫停進口一週

只喝桶裝水！29歲男和妻子「5年後雙雙罹肝癌」

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

港警不再說Yes Sir！

一家吃隔夜西瓜全送醫搶救！幼童腎衰竭險死

拋家6年！人妻玩膩求回...尪怒：家不是旅館

財經美魔女帶娃徵男伴！開條件：顏值要前20%

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

成都「局部降雨」範圍比浴缸還小 路人傻眼看天空「以為是惡作劇」

男童賭氣爬上車頂！虎媽更狂直接開上路

港回歸25週年大事記（下）

習近平戴特殊標誌N95口罩出席慶典！全場只有她

更多熱門

相關新聞

習近平搭「紅旗」車訪港 打破大陸領導人在港乘寶馬系車輛慣例

習近平搭「紅旗」車訪港 打破大陸領導人在港乘寶馬系車輛慣例

大陸國家主席習近平6月30日訪港，多項規格、安排有別於以往領導人訪港。《香港01》拍到習近平座駕為紅旗防彈車，與2017年訪港時由港府提供的寶馬七系防彈車不同，是一項新做法。

習近平戴特殊標誌N95口罩出席慶典！全場只有她

習近平戴特殊標誌N95口罩出席慶典！全場只有她

港警不再說Yes Sir！

港警不再說Yes Sir！

求維穩？習搭高鐵、宿深圳有深意

求維穩？習搭高鐵、宿深圳有深意

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

關鍵字：

習近平香港回歸25週年搭高鐵

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

爆乳鋼琴女神YouTuber抱胸破尺度

野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

義大利專家：精液恐是猴痘感染媒介

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

老婆每天給他250元零用錢　竟湧萬人讚賢妻

颱風「艾利」生成！雙颱左右夾擊　這二區防劇烈雨勢

他公審軍車是特斯拉　反被網洗臉

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面