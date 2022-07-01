強調「一國兩制」不變　習近平：實現「愛國者治港」香港不能亂

記者任以芳／綜合報導

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於7月1日上午出席「慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮」，併發表重要講話。針對港澳未來下一步，習近平指出，香港不能再亂，發展不能再耽擱，未來中央將繼續貫徹實施「一國兩制」、「愛國者治港」，並且確保不會變、不動搖、不走樣，不變形，同時堅持中央全面管制權和保障特別行政區高度自治權。

▲ 慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮在香港會展中心舉行。（圖／翻攝 央視）

慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮1日上午在香港會展中心隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席，親自監誓李家超宣誓就任香港特別行政區行政長官。

隨後，習近平發表重要談話。他首先指出，香港回歸祖國後，香港戰勝各種風雨挑戰，穩步前行，無論是國際金融危機，新冠肺炎疫情，還是一些劇烈的社會動蕩，都沒有阻擋住香港行進的腳步。

談到香港未來五年走向。習近平表示，回歸祖國後，香港同胞實現當家作主，實現港人治港高度自治，香港真正的民主由此開啓，25年來以憲法和基本法為基礎的特別行政區限制秩序，穩健運行中央，全面管制權得到落實，特別行政區高度自治權正確行使。

▲ 港回歸25週年，習近平重申「一國兩制」4不變原則。（圖／翻攝 央視）

習近平說，制定「香港國安法」建立在香港特別行政區維護國家安全的制度規範完善，修改完善香港選舉制度，確保「愛國者治港」原則的落實，香港特別行政區的民主制度，符合「一國兩制」方針，符合香港地位，有利於維護香港居民民主權利，有利於保持香港繁榮穩定，展現出光明的前景。



習近平強調，「一國兩制」是前無古人的偉大創舉。「一國兩制」的根本宗旨是維護國家主權安全發展利益，保持香港澳門長期繁榮穩定，中央政府所做的一切都是為了國家好，為了香港、澳門好，為了港澳同胞好。

習近平指出，在慶祝香港回歸祖國20週年大會上，我曾經講過中央貫徹「一國兩制」方針，堅持兩點。一是堅定不移，確保不會變、不動搖；二是全面準確，確保不走樣，不變形。

習近平進一步稱，我要再次強調「一國兩制」是經過實踐反覆檢驗，符合國家民族根本利益，符合香港、澳門根本利益，得到14億多祖國人民鼎力支持得到香港澳門居民一致擁護，也得到國際社會普遍贊同。這樣好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。

▲對於香港下一步，習近平指出 ，香港不能亂，‌‌也亂不起，‌‌發展不能再耽擱。（圖／翻攝 央視）

習近平指出，「一國兩制」在香港的豐富實踐，留下很多寶貴經驗，也留下不少深刻啓示。25年的時間告訴我們，只有深刻理解和準確把握一國兩制的實踐規律，才能確保「一國兩制」事業始終朝著正確的方向，行穩致遠。習近平也提出四點堅持。

第一，必須全面準確貫徹「一國兩制」方針，「一國兩制」方針是一個完整的體系，維護國家主權，安全，發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，在這個前提下，香港、澳門保持原有的資本主義制度，長期不變享有高度自治權。

第二，必須堅持中央全面管制權和保障特別行政區高度自治權。香港回歸祖國，重新納入國家治理體系，建立起以「一國兩制方針」為根本遵循的特別行政區限制秩序，中央政府對特別行政區擁有全面管制權，這是特別行政區高度自治權的源頭，同時中央充分尊重和堅定維護特別行政區依法享有的高度自治權，落實中央全面管制權和保障特別行政區高度自治權是統一銜接。也只有做到這一點，才能夠把特別行政區治理好，特別行政區堅持實行行政主導體制，行政立法司法機關依照基本法和相關法律履行職責，行政機關和立法機關氣相互制衡，相互配合司法機關依法獨立行使審判權。

第三，必須落實「愛國者治港」。政權必須掌握在愛國者手中，這是世界通行的政治法則，世界上沒有一個國家，一個地區的人民會允許不愛國，甚至賣國、叛國的人物掌握，把香港特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，這是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖，守護好管制權就是守護香港繁榮穩定，守護700多萬香港居民的切身利益。

第四，必須保持香港的獨特地位和優勢。中央處理香港事務從戰略和全局高度加以考量，以國家和香港的根本利益，從國家的根本利益，從國家和香港的根本利益，長遠利益為出發點和落腳點。香港的根本利益同國家的根本利益是一致。

習近平說，中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。

最後，習近平強調，香港是全體居民的共同家園，‌‌家和萬事興，‌‌經歷了風風雨雨，‌‌大家痛感，‌‌「香港不能亂，‌‌也亂不起，‌‌更深感香港發展不能再耽擱，‌‌要排除一切干擾，‌聚精會神‌‌謀發展‌‌。」

並且呼籲香港居民‌‌不管從事什麼職業，‌‌信奉什麼理念，‌‌只要真心擁護「一國兩制」方針，‌‌只要熱愛香港這個家園，‌‌只要遵守基本法和特別行政區法律‌‌都是‌‌建設香港的積極力量‌‌都可以出一份力‌‌做一份貢獻。

