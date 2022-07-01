鄧小平與柴契爾夫人1982談話珍貴音檔曝光：主權問題是不能談判的

記者魏有德／綜合報導

香港今（1）日舉行回歸25週年慶祝活動，大陸《央視》公開1982年的珍貴史料錄音檔，時任大陸國家領導人鄧小平與英國首相柴契爾夫人在人民大會堂就香港1997年回歸問題交鋒，鄧小平在會談中強調，主權問題是不能夠談判的，中國1997年收回（香港）的問題不能談判，「如果我們談不攏，中國將考慮接收香港的時間和方式。」

▲英國前首相柴契爾夫人1982年在人民大會堂與大陸時任領導人鄧小平會談。（圖／翻攝央視，下同）

時任英國首相柴契爾夫人於1982年9月訪問中國，就1997年香港主權移交中國相關問題進行談判。當時，柴契爾夫人挾著福克蘭群到戰爭勝利的威望，對中國提出以《南京條約》、《北京條約》等協議，英國享有香港島及鴨脷洲和九龍半島及昂船洲的主權，甚是也有「主權屬中、治權歸英」的構想。

時任大陸國家領導人的鄧小平則是在會談中強勢回擊，鄧小平認為，主權問題是不能夠談判的，中國1997年收回（香港）的問題不能談判，如果雙方談不攏，中國將考慮接收香港的時間和方式，言外之意就是不排除使用武力的可能。

▲鄧小平（左）與柴契爾夫人於1984年簽署關於香港未來的《中英聯合聲明》。（圖／CFP）

這場會談結束後還有一段插曲，柴契爾夫人在步出人民大會堂後，突然在下樓梯的過程中跌倒，雙手撐地的畫面也成為中外政治史上所留下的經典歷史瞬間。最終，雙方在1984年簽下決定香港未來的《中英聯合聲明》，由中華人民共和國政府於1997年7月1日對香港恢復行使主權，英國政府同日將香港交還給中華人民共和國。

聯合聲明還列出，在一國兩制的方針下，中華人民共和國政府確保其社會主義制度不會在香港施行，香港的資本主義制度和生活方式維持「五十年不變」，保障人身、言論、出版、集會，結社、旅行、通信、罷工等各項權利及自由，皆納入香港《基本法》中。

