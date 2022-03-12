觀音區地方創生工作站揭牌　帶動繁榮觀音蓮花客庄

▲蓮香惜客觀音區地方創生工作站揭牌。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

蓮香惜客觀音區地方創生駐地工作站12日在觀音區農會舉行揭牌活動，這是客庄之一的觀音區成立的第1個駐地工作站，非常具有指標性，區長林國甯表示，結合區內蓮花園產業及稻草編織文化，希望讓全台都能看見觀音。

▲觀音區長林國甯希望駐地工作站推動客庄觀音，讓全台都看見。（圖／記者楊熾興攝）

今天上午的揭牌活動，由桃園市客家事務局長黃傅淑香、市議員吳宗憲、郭蔡美英、區長林國甯及地方人士共同拉開紅布條，象徵蓮香惜客地方創生觀音工作站正式啟動，計畫以觀音區廣福、新坡、金湖、藍埔、大堀、大同、崙坪、上大及富源等9個里為實施核心範圍，串聯蓮花休閒農業區和崙坪文化地景園區，使產業與文化資源能相輔相成，透過地域客家文化加值傳統休閒農產業，導入專業的地方創生輔導團隊成立駐地工作站，陪伴與輔導在地產業經營者及返鄉青年一同成長，累積社區地方創生的意識及能力，孵化客庄傳統產業的地方創生新品牌。

▲▼觀音客庒創意市集，吸引遊客的駐足。（圖／記者楊熾興攝）

黃傅淑香表示，將會全力作後盾支持，林國甯則希望結合稻草編織文化地景特色留住觀光客，加上區內蓮花園產業，讓全台都能看見客家的觀音。

今天除了駐地工作站開幕，也結合了客庄創意市集，並由計劃主持人涂智益博士作創生團隊經驗分享及在地食材「藕然芋見你」手作體驗，活動相當多元，希望能藉此機會擾動社區，吸引更多有興趣的民眾或有潛力產業加入我們，一起投入地方創生工作，創造觀音蓮花客庄2.0。