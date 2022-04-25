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扶輪人持續守護偏鄉醫療　觀音區中醫巡迴及早期療育復健站揭牌

▲觀音區中醫巡迴及早期療育復健站揭牌。（圖／新聞處提供）

▲觀音區中醫巡迴及早期療育復健站揭牌。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際扶輪桃園向陽扶輪社結合多個扶輪社及熱心社友們慷慨捐獻，籌措約200多萬元，完成觀音舊衛生所內部整修及裝潢，並添購相關醫療設備，成立中醫巡迴及早療復健站於25日揭牌。市長鄭文燦表示，國際扶輪繼去年捐贈觀音區牙科醫療站後，再次與市府合作，成立第1處公、私部門合作的中醫巡迴及早期療育復健站，幫助偏鄉長者和兒童。

▲觀音區中醫巡迴及早期療育復健站揭牌。（圖／新聞處提供）

▲早期療育復健站。（圖／新聞處提供）

桃園向陽扶輪社社長徐雅菁說，觀音區舊衛生所閒置多年，苦無經費重建，經該社結合韓國、南投、台南及桃園等多個扶輪社及獲得多名熱心社友捐獻，籌措約200多萬元，做為觀音區舊衛生所內部整修、裝潢，並添購相關醫療設備經費，能把錢用在觀音區，她認為很有意義。

▲觀音區中醫巡迴及早期療育復健站揭牌。（圖／新聞處提供）

▲中醫巡迴醫療站。（圖／新聞處提供）

出席「觀音區中醫巡迴及早期療育復健站」揭牌典禮的鄭市長說，過去市府透過「公共服務據點整備－整建長照衛福據點計畫」，針對觀音區衛生所附設居家護理所進行修繕，提供居家護理、居家醫療、預防延緩失能及社區復健等服務；而本次扶輪社爭取國際補助金挹注，協助硬體裝修及建置相關醫療設備，在同址新增中醫巡迴暨早期療育復健站，充分運用各種社會資源，讓觀音長者及兒童獲得妥善照顧。

▲觀音區中醫巡迴及早期療育復健站揭牌。（圖／新聞處提供）

鄭市長進一步說明，中醫巡迴醫療站由中醫師公會組成專業醫療團，採取巡迴醫療模式，每週一、三、五上午9時至12時定點巡迴提供服務，提供觀音區市民中醫專科醫療服務；而早期療育復健站由聯新國際醫院負責，投入語言、聽力及職能治療人力，縮小城鄉差距，展現醫療平權。

▲觀音區中醫巡迴及早期療育復健站揭牌。（圖／新聞處提供）

▲桃園向陽扶輪社社長徐雅菁接受市長鄭文燦頒發感謝狀。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭市長也在典禮中，頒發感謝狀予國際扶輪3502地區總監吳淑華、桃園向陽扶輪社社長徐雅菁、桃園武陵扶輪社扶輪基金主委張金龍、八德同德扶輪社社長王秀真、桃園山悅扶輪社社長溫秀蘭、總監辦公室主任鄭雅鳳、副秘書長鄭世脩、3470地區台南夢時代扶輪社社友洪勝仁，感謝其爭取經費挹注醫療資源，讓地方居民享有完善及舒適的醫療環境。

包括市議員吳宗憲、郭蔡美英、衛福部中央健康保險署北區業務組副組長許菁菁、市府衛生局副局長蘇柏文、觀音區長林國甯、觀音區衛生所主任呂忠祐、國際扶輪3502地區總監吳淑華、桃園向陽扶輪社社長徐雅菁、桃園市中醫師公會理事長姜智文、台灣基層中醫師協會理事長暨安聲中醫診所院長何紹彰、勸奉堂製藥股份有限公司董事長蔡岱洲等均一同出席活動。

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