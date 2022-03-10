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迎接2022兒童節　桃園崙坪地景園區3／12「蘋果劇團」演出

▲迎接2022兒童節，桃園崙坪地景文化園區推出「蘋果劇團」演出。（圖／文化局提供）

▲蘋果劇團低頭族小龍女。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接2022年「兒童節」，桃園市立圖書館「童演童語」嬰幼兒閱讀推廣活動， 3月12日於觀音區崙坪地景文化園區龜殼劇場隆重登場！邀請「蘋果劇團」帶來新的劇碼《低頭族小龍女》兒童劇，結合周邊的闖關遊戲、書展與特別活動，和大家一起過提早慶祝兒童節，也替2022桃園兒藝節拉開序幕！▲迎接2022兒童節，桃園崙坪地景文化園區推出「蘋果劇團」演出。（圖／文化局提供）

市立圖書館館長姚敦明10日表示，「2022桃園兒童藝術節」以「擁抱世界的勇氣」為主題，規劃四大系列活動及文化館舍活動，囊括「表演」、「展覽」、「市集」、「童玩」等四大系列活動，並將活動辦理地點擴大至全桃園，從3月11日到5月8日暢遊桃園，體驗最多元豐富的兒童節！

《低頭族小龍女》由蘋果劇團演出，透過有趣富教育意義的戲劇內容，與大小朋友的精彩互動，讓台下觀賞的親子能夠從戲劇當中了解到親子間溝通的重要性；闖關遊戲以「異國兒童節」為主題，介紹各國的兒童節；例行性的「閱讀1+1」活動，鼓勵現場民眾借閱書籍，兌換閱讀禮袋。而本場次特別活動「鯉魚旗飄啊飄」，由專業的手作老師帶領親子一起動手製作日本兒童節的鯉魚旗小物，在無法出國的當下，除了讓孩子體會手作樂趣外，可以透過活動來「環遊世界」。

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