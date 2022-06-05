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環保公司酸性廢水汙染農田　桃園環保局抓獲元凶重罰

▲觀音廢水汙染農田，環保局抓獲元凶重罰。（圖／環保局提供）

▲觀音廢水汙染農田，環保局抓獲元凶重罰。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局5日表示，該局於4日接獲民眾陳情，指稱觀音區成功路與保障路有廢水流出地面，經查為東O環保公司洩漏，經檢測為酸性廢水，除依違反水污法30條告發，得處最高300萬元以下罰鍰，並要求業者進行緊急應變。環保局也以儀器針對周邊土壤進行檢測，土壤重金屬皆無異常。

▲觀音廢水汙染農田，環保局抓獲元凶重罰。（圖／環保局提供）

▲觀音廢水汙染農田，環保局抓獲元凶重罰。（圖／環保局提供）

環保局表示，接獲民眾陳情當下，稽查員前往案發現場圍籬旁的民宅地面及後方農地，檢測現場殘留廢水，屬酸性，另檢驗比對後發現酸鹼值與成功路側溝殘留之廢水相同，故稽查人員詢線追查廢水排放的來源為東O環保有限公司，該公司以販售二手廢水處理設備為主，案發當日因操作不慎導致接頭斷裂，致使設備殘留之酸性廢水流出，並流至道路側溝內。

環保局依違反水污染防治法第30條規定告發業者，將處3萬元以上300萬元以下罰鍰，並限期該公司將污染區域清理完畢。今(5)日再次至案發地點督導業者緊急應變作業，稽查人員再次檢測洩漏地點旁之溝渠，水質為中性，無重金屬反應，另於周邊旁邊菜園及洩漏點土地，以儀器檢測土壤品質，土壤重金屬皆符合標準，並無異常。

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