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美軍極音速導彈飛行測試　再度失敗

▲今年1月5日，北韓試射一枚極音速導彈。 (圖／路透）

今年1月5日，北韓試射一枚極音速導彈的畫面。(圖／路透）

國際中心／綜合報導

「彭博社」6月30日報導，美國國防部宣布，在夏威夷進行的一項極音速( hypersonic，或譯超高音速)導彈的原型彈飛行測試，最後以失敗告終。據了解，導彈在點火後出現了問題。「彭博社」說，這次失敗對美軍這個曾遭遇挫敗的軍事項目，造成了又一次的重大打擊。

「彭博社」報導稱，「五角大廈」沒有透露周三(28日)進行導彈飛行測試的內容細節，僅在聲明中表示：「國防部仍然有信心，將按照計劃在本世紀20年代初實現極音速導彈的攻擊和防禦能力。」

「五角大廈」發言人戈爾曼在聲明中說，受測試的導彈在點火後發生了異常。目前，執行該計畫的官員已經開始詳細檢查，以確定失敗的具體原因，並為未來的測試提供説明資訊。

▲▼中國於70周年國慶首次展示的「東風17」極音速導彈（hypersonic missile）。（圖／中國環球網軍事）

中國於70周年國慶時首度展示「東風17」極音速導彈。(圖／中國環球網軍事)

據報導，在2021年10月進行的第一次飛行測試中，CPS導彈原型彈的助推器出現了故障，導致導彈無法離開發射台。 按照計畫，CPS導彈將部署在「朱瓦特級」驅逐艦和「維吉尼亞級」核潛艇上，美國陸軍也在開發這項武器的陸基版本。「洛克希德•馬丁公司」與「諾斯羅普•格魯曼公司」是該項目的最大承包商。

「彭博社」說，對於極音速武器系統，「五角大廈」目前備受壓力，因為競爭對手如俄羅斯和中國正在推進部署自己的極音速武器系統。

極音速武器是以五倍音速以上速度飛行的可操縱武器，主要分為極音速滑翔機(Hypersonic Glide Vehicle，HGV)與極音速巡弋飛彈(Hypersonic Cruise Missile，HCM)兩種。

極音速武器是沿高層大氣滑翔飛向目標，由高速噴氣發動機、超燃衝壓發動機或固體火箭提供動力，對目標進行攻擊。極音速武器具有飛行距離遠、飛行速度快、能對遠程目標實施即時打擊、機動性強、難以被衛星和防空雷達探測到、具有較高的對飛彈防禦系統突破能力等特點。

 

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