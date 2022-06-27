　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北約秘書長：將快速反應部隊翻7倍　增至30萬人以上

▲▼北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)27日表示，北約將在即將舉行的北約峰會上，同意將部署在歐洲東部各國針對俄羅斯的兵力至少增加一倍，增加後的兵力總數，預計將達到2.8萬人。他們也將改造北約的反應部隊，將人數增至30萬人以上。這場峰會定6月28日至6月30日在西班牙馬德里舉行。

史托騰柏格說，北約峰會將敲定一系列重要決策：北約在當下和未來均將加強對烏克蘭的援助力度。他同時表示，他將與土耳其總統艾爾段以及芬蘭、瑞典的代表會面，討論芬蘭和瑞典加入北約之事。

史托騰柏格同時在北約峰會前告訴記者說，「我們將改造北約反應部隊，將我們的高度戰備部隊人數增至30萬人以上。」目前，北約的快速反應部隊有大約4萬人。

▲德國總理蕭茲鎮的推特截圖。（圖／翻攝自推特）

德國總理蕭茲鎮的推特截圖。（圖／翻攝自推特）

在這次北約峰會上，北約也將改變涉及對俄羅斯定位的用辭。在2010年北約的最後一項10年戰略中，俄羅斯仍被描述為「戰略夥伴」。史托騰柏格說，「我期望北約盟國將明確表示，俄羅斯對我們的安全、對我們的價值觀、對基於規則的國際秩序構成了直接威脅。」

北約峰會舉行前夕，數萬民眾26日在馬德里市中心舉行了以「反對北約，支持和平」為主題的大規模遊行示威活動。

與此同時，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)在推特上發文，聲稱將繼續向俄羅總統普丁施壓。他詋，「這場戰爭必須結束」。蕭茲27日在推特上寫道，「作為G7成員國，我們團結在烏克蘭一邊，並將繼續給予支援，為此，我們都必須作出艱難且必要的決定。謝謝你，澤倫斯基，感謝你今天參會。我們將繼續加大力加度對普丁施壓，這場戰爭必須結束。」

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
快訊／唐綺陽確診！　深夜發聲了
大雷雨來襲！芙蓉最快3天誕生「雙颱」機率增　雨彈包夾台灣變天
往死裡打！男大生首度出庭打臉瑪莎惡少
比基尼抬臀騎車照爆紅！美人魚教練出面：我的臀部是墾丁最美風景
郭鬼鬼爆乳道士服逛殭屍展　急刪照道歉了
女歌手才入圍金曲歌后　突震撼宣布「30歲退歌壇」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏戰爭告終？澤倫斯基：希望今年入冬前結束軍事衝突

斷完鐵路再斷公路，立陶宛擴大禁運令！　俄：不恢復就報復

國際火線／兩次頓巴斯戰爭，一齣冤冤相報的悲劇

國際火線／青春殺人者：美國校園槍擊案的永劫輪迴

國際火線／偉大的美國魂：拜登「滅俄挫中」會美夢成真？

國際火線／鳥克蘭人歡迎納粹，毀了希特勒佔領莫斯科美夢

國際火線／芬蘭、瑞典抗俄豪賭，將引爆「核子冬天」？

華經(2468) 公告本公司因董事任期屆滿改選

國際火線／苦澀的成長：普丁大帝的童年往事

俄證實：拜登之子杭特參與烏克蘭生物實驗計畫

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

賈靜雯曝「吳慷仁下面沒穿？」　林柏宏常裸身...曾莞婷在廚房激情

「新好男孩」夢幻聯動「西城男孩」　合體飆唱經典！網陶醉：根本回憶殺

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貨車司機講電話橫切3道　直行騎士「反挨酸三寶」

快訊／俄軍飛彈炸烏克蘭購物中心　澤倫斯基痛心：1千多平民在裡面

北約秘書長：將快速反應部隊翻7倍　增至30萬人以上

俄烏戰爭告終？澤倫斯基：希望今年入冬前結束軍事衝突

美官員：G7最快28日敲定俄油價上限　美將加徵俄570項商品關稅

5歲男童撿到保鑣的槍　一槍轟爆下巴「射殺3歲弟弟」！出遊變悲劇

冷氣這樣吹最省錢！　日本「5大節電妙招」教你省荷包

反墮胎女議員稱女性應「控制精液進入量」　誇張發言被PO網罵爆

神秘「疾病X」將大規模爆發！傳染力高具致命性　恐由動物傳染人類

43歲媽媽狂生44孩！尪嚇到捲款逃　醫曝罕病「不生更慘」

常買的刮刮樂全賣光　她無奈換一款「刮開爽中近3000萬」！

韓女歌手表演嗨脫衣「比基尼鬆開」險走光！　急衝台邊求救全被錄

周杰倫合體具俊曄、大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

25K低薪風暴席捲全球　八年級生不婚不生、放棄買房

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

相關新聞

俄飛彈炸烏購物中心　2死29傷

俄飛彈炸烏購物中心　2死29傷

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯軍隊27日對波塔瓦州克勒曼楚一間購物中心進行空襲，飛彈爆炸時至少有1000多平民正在裡面購物，「購物中心著火了，救援人員正在滅火，受害者人數難以想像」。烏克蘭政府表示，目前已確診2人、29傷，其中9人傷勢嚴重。

俄軍猛攻利西昌斯克 州長籲平民趕緊撤離

俄軍猛攻利西昌斯克 州長籲平民趕緊撤離

澤倫斯基：希望入冬前結束軍事衝突

澤倫斯基：希望入冬前結束軍事衝突

疫情加俄烏戰爭　華航驚喜取得英國希斯洛機場永久時間帶

疫情加俄烏戰爭　華航驚喜取得英國希斯洛機場永久時間帶

普丁太缺人！67歲「127公斤退役將領」也被召回

普丁太缺人！67歲「127公斤退役將領」也被召回

關鍵字：

俄烏戰爭大西洋公約組織NATO史托騰柏格Jens Stoltenberg

讀者迴響

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面