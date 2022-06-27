北約秘書長：將快速反應部隊翻7倍　增至30萬人以上

▲北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)27日表示，北約將在即將舉行的北約峰會上，同意將部署在歐洲東部各國針對俄羅斯的兵力至少增加一倍，增加後的兵力總數，預計將達到2.8萬人。他們也將改造北約的反應部隊，將人數增至30萬人以上。這場峰會定6月28日至6月30日在西班牙馬德里舉行。

史托騰柏格說，北約峰會將敲定一系列重要決策：北約在當下和未來均將加強對烏克蘭的援助力度。他同時表示，他將與土耳其總統艾爾段以及芬蘭、瑞典的代表會面，討論芬蘭和瑞典加入北約之事。

史托騰柏格同時在北約峰會前告訴記者說，「我們將改造北約反應部隊，將我們的高度戰備部隊人數增至30萬人以上。」目前，北約的快速反應部隊有大約4萬人。

▲德國總理蕭茲鎮的推特截圖。（圖／翻攝自推特）

在這次北約峰會上，北約也將改變涉及對俄羅斯定位的用辭。在2010年北約的最後一項10年戰略中，俄羅斯仍被描述為「戰略夥伴」。史托騰柏格說，「我期望北約盟國將明確表示，俄羅斯對我們的安全、對我們的價值觀、對基於規則的國際秩序構成了直接威脅。」

北約峰會舉行前夕，數萬民眾26日在馬德里市中心舉行了以「反對北約，支持和平」為主題的大規模遊行示威活動。

與此同時，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)在推特上發文，聲稱將繼續向俄羅總統普丁施壓。他詋，「這場戰爭必須結束」。蕭茲27日在推特上寫道，「作為G7成員國，我們團結在烏克蘭一邊，並將繼續給予支援，為此，我們都必須作出艱難且必要的決定。謝謝你，澤倫斯基，感謝你今天參會。我們將繼續加大力加度對普丁施壓，這場戰爭必須結束。」