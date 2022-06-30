78%美國人認為：拜登帶領國家走上錯誤道路

▲美國總統拜登錯了嗎？（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國「晨間諮詢公司」(Morning Consult)與「政治」(Politico)網站28日聯合公布了一項民調。結果顯示，有78%受訪的美國人認為總統拜登在政策上帶領美國走錯了道路(on the wrong track)，有這樣看法的比率，比他剛上任時的民調增加了27個百分點。

拜登剛上任後不久，在2021年2月下旬公布的民調中，有51%的受訪者認為美國正朝著錯誤的方向前進。最新民調顯示，如今支持這個看法的受訪者增加了27個百分點。最新民調中，認為他帶領美國走在正確道路上的受訪者，則有22%。

報導指出，對美國人來說，他們覺得目前最重要的問題是通貨膨脹、經濟和犯罪。再加上拜登上任後新冠疫情死亡率的攀升、阿富汗撤軍、非法移民問題、鴉片類毒品芬太尼氾濫、以及飆破紀錄的汽油價格，都讓美國人對拜登處理國政的信任度不斷下降。

▲ 如果拜登競選連任，他的對手很可能是捲土重來的前總統川普。（圖／路透）

上述民調顯示，只有16%的受訪者強烈支持拜登的施政表現，41%的人則強烈反對，相差25個百分點。另一方面，該項民意也顯示，大多數受訪者認為拜登不適合擔任總統，並且懷疑他的精神健康是有問題。58%的人則認為應公開他的精神健康狀況相關資料。

拜登的團隊之前曾表示，拜登有意在2024年競選連任。