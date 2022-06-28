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美軍募兵難！符合資格者銳減　有意願人數創15年新低

▲美國陸軍新版的步槍考核標準，單兵需要在3種姿勢、4個階段射擊50-300公尺內的40個目標，並命中23個才算合格。（圖／US ARMY）

美國陸軍進行步槍射擊考核時的畫面。單兵需要在3種姿勢、4個階段射擊50-300公尺內的40個目標，並命中23個才算合格。（圖／US ARMY）

國際中心／綜合報導

美國「國家廣播公司」(NBC)27日報導，多名美國國防部官員透露，美國軍隊正在努力設法實現2022財政年度的募兵(Recruiting)目標。但資料顯示，符合服役資格的年輕人比例大幅減少，有意願參軍的人更是少之又少，創下15年來新低。

報導指出，美國符合資格參軍的青年男女數目正不斷減少，因肥胖、吸毒或犯罪記錄而被取消從軍資格的人數，比例卻創下新高。美陸軍參謀長麥康威爾(James McConville)上將表示，17至24歲的美國年輕人當中，只有23%有資格在無豁免情況下入伍，相較於數年前的29%有所下降。

▲美國陸軍用Twitch招募新兵，發外界許多爭議。（圖／達志影像／美聯社）

之前美國陸軍曾透電玩平台Twitch招募新兵，引發外界許多爭議。（圖／達志影像／美聯社）

「國家國廣播公司」透過一項國防部內部調查發現，在符合資格從軍的美國年輕人裡，只有9%的人有參軍意願，是2007年以來的最低水平。該項調查顯示，美國人對軍中與日俱增的負面新聞、以及對美國政府的不信任，是造成年輕人參軍意願降低的原因。隨著軍隊數量整體縮編、以及現役兵員對軍隊服務的熟悉程度不足，年輕人從軍意願下降的趨勢或將持續。

美國國防部領導階層認為軍中兵員缺額問題嚴重，正想方設法充實隊伍。在「傳統基金會」智庫任職的美國陸軍退役中將斯波爾(Thomas Spoehr)說：「這是美軍募兵面臨長期短缺的開端。自1973年美國離開越南和徵兵制正式結束以來，募兵工作從來沒有像目前如此困難。」

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