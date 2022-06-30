　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／不只電價！台中181校將調漲營養午餐費　漲幅約10%

▲▼公糧食米,營養午餐。（圖／農糧署提供）

▲不只電價！台中181校宣布調漲營養午餐約10%。（示意圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

爸媽荷包又要緊縮！台中市教育局今天下午在食安會報中透露，近期國內物價波動，台中市市立學校計328校，截至6月初，已有181校經校內午餐供應推行委員會決議調整學生午餐收費價格，平均調漲金額約4.4至4.6元，漲幅約10%，以確保學校午餐餐食供應品質。

教育局補充，台中市各級公立學校營養午餐收費依餐點內容及供餐方式不同，每校營養午餐價格也不一，均價約40-45元之間。另中央與地方政府都有加碼補助，包括台中市府每日補助營養午餐5元、每周10元午餐水果補助；中央鼓勵業者採用國產食材，補助業者每餐每人10元，平均每人每天補助17元左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中市長盧秀燕主持食安會報。（圖／市府提供）

▲台中市長盧秀燕主持食安會報。（圖／市府提供）

今天食安會報由台中市長盧秀燕主持，她指出，食安是台中市最重要的市政議題，也是她最關心的議題之一；台中市食安稽查能量六都第一，人員、物力、經費、儀器等都是六都第一，市府會繼續努力，持續嚴格把關、稽查食安。

盧秀燕也分享，市府經年累月做的平常工作，卻是市民最在乎的一塊，是非常有意義的事；她也認為，食安把關若能加入民力，讓市民透過參與機制，得到更多資訊，能有所信賴與安心，甚至成為協力角色，將更能得到「事半功倍」的效果。

此外，盧秀燕提到，台中市推出「紓困振興e79計畫」，透過「7大紓困」及「9大振興」，例如餐飲美食安心吃，將補助具稅籍的台中餐飲業者清消成本每家5,000元等，陪同業者一起度過難關，邁向經濟復甦之路。

衛生局表示，台中市創全國之先，推動食安智慧管理，導入產學聯盟輔導機制，邀請在地專家學者實地輔導，從法規、實務及技術面，提升食品業者自我管理知能，多元扶植台中食品產業。自107年起，共計輔導1065家次餐飲業者、1134家食品製造業者，有8成業者滿意台中市推動食品安全作為，未來持續藉由產學聯盟計畫追蹤查核輔導中、高風險食品業者，增進民眾食安信心，讓市民安心消費、放心飲食。

環保局指出，為杜絕非食品添加物的化學物質流入食品鏈中，市府針對台中市99家具食安風險疑慮毒性化學物質運作業者，進行現場及包裝標示等查核，另清查台中市化工原料業者，宣導化工原料業者落實「四要管理」，今年規劃至少完成300家次輔導訪查。此外，今年針對節慶執行專案訪查，已稽查36家次，讓民眾安心過好節，至今無發現毒化物非法運作行為。

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
走錯洞房！新娘闖伴郎房「激戰一夜」　他綠光罩頂
麥當勞買啥最虧？網點名它「有錢人在吃的」
快訊／鹿港民宅惡火　1國中生死亡！全身90%燒燙傷
不爽被分手！男大生強壓女友性侵　噁笑：懷孕妳就不會走了
科學期刊曝高端疫苗「保護力84%」　作者坦承數據誤植
電費有沒有被漲？看帳單這欄能知道
林志穎2200萬法拉利曝光！3大超狂「車內禁忌」牛仔褲不能穿

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明華園為北藝中心「祈福除煞」！開箱戲《東海鍾離》大賣

快訊／大雷雨改炸南部3縣市！連轟1小時　警戒區出爐

家人朋友陸續確診！男擔心染疫喘不過氣　醫：太緊張得恐慌症

腦麻生忘了怎麼說話「只會汪汪」　暖男董仔豪捐1387萬助弱勢

快訊／不只電價！台中181校將調漲營養午餐費　漲幅約10%

南投+881！長照人員可供居隔長輩緊急服務　41藥局可送藥到府

12星座「7月首週」運勢！摩羯正視挑戰、金牛面對家裡混亂

雲林+1055！新增5例死亡個案　2人未接種疫苗

艾利颱風最快明天白天生成！預測路徑曝　彭啟明示警這件事

疾管署提升猴痘旅遊警示！44國列第二級「避去這類密切接觸風險場域」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

小黑柴被鄰居阿姨「連啵15下」　破音慘叫趕緊逃：阿母救郎喔

明華園為北藝中心「祈福除煞」！開箱戲《東海鍾離》大賣

快訊／大雷雨改炸南部3縣市！連轟1小時　警戒區出爐

家人朋友陸續確診！男擔心染疫喘不過氣　醫：太緊張得恐慌症

腦麻生忘了怎麼說話「只會汪汪」　暖男董仔豪捐1387萬助弱勢

快訊／不只電價！台中181校將調漲營養午餐費　漲幅約10%

南投+881！長照人員可供居隔長輩緊急服務　41藥局可送藥到府

12星座「7月首週」運勢！摩羯正視挑戰、金牛面對家裡混亂

雲林+1055！新增5例死亡個案　2人未接種疫苗

艾利颱風最快明天白天生成！預測路徑曝　彭啟明示警這件事

疾管署提升猴痘旅遊警示！44國列第二級「避去這類密切接觸風險場域」

盧廣仲金曲獎倒數2天「驚爆燒聲」　胃食道逆流原因曝光

被長輩痛罵「撒旦的小孩」　金曲得主曝心聲：沒人理解的孤獨

台灣微軟換總經理　卞志祥接任、孫基康升任總部要職

評價林鄭月娥5年執政成績　習近平：中央對你充分肯定

林宥嘉喜迎35歲生日　曝當爸4年心聲：真的不容易

國民初戀被爆親密片！　「沉默8天反擊了」爸爸怒提告…粉絲力挺

買金融股15年！他「年賺15%」身價7000萬　親揭5檔私房好股

胡宇威求婚半年吐：想當爸爸了　自認是嚴父讓陳庭妮當暖母

快訊／鹿港民宅惡火　1國中生困廁所門後「送醫宣告不治」

三星宣布3奈米GAA量產　專家：趕鴨子上架

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

生活熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

麥當勞買啥最虧？網點名它：有錢人在吃的

「股市阿土伯」是誰？靠8字口訣3天賺1億元

快訊／今死亡增118例　本土+38846「下降7.8％」

午後雷雨彈來了！9縣市大雨特報

媳婦照顧婆婆17年！聽她一句話心碎了

更多熱門

相關新聞

便當漲過百元　台人仍不愛「這1張」他納悶

便當漲過百元　台人仍不愛「這1張」他納悶

物價飆漲、通膨有感，很多東西原本百元內就買得到，卻也漸漸漲到一張100元紙鈔不夠用。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說便當從70、80元漲到100多塊，相較之下，好像200元紙鈔變得比較方便，但感覺還是很少人用，「現在都100多，拿200不是更方便嗎？」話題引發討論。

一中街狂頂讓「人潮跑到這裡」！網：傻了才去逛

一中街狂頂讓「人潮跑到這裡」！網：傻了才去逛

老家突漲5000元「痛罵房東狠心」！網驚很合理

老家突漲5000元「痛罵房東狠心」！網驚很合理

餐廳價格飆漲　韓便利商店業績逆勢增30％

餐廳價格飆漲　韓便利商店業績逆勢增30％

環署估自備環保杯5元優惠「年減5.8億個飲料杯」

環署估自備環保杯5元優惠「年減5.8億個飲料杯」

關鍵字：

營養午餐漲價

讀者迴響

熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

一中街狂頂讓「人潮跑到這裡」！網：傻了才去逛

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

食人男連續殺死30女　地下室藏4600塊人骨

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面