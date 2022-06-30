快訊／不只電價！台中181校將調漲營養午餐費　漲幅約10%

▲不只電價！台中181校宣布調漲營養午餐約10%。（示意圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

爸媽荷包又要緊縮！台中市教育局今天下午在食安會報中透露，近期國內物價波動，台中市市立學校計328校，截至6月初，已有181校經校內午餐供應推行委員會決議調整學生午餐收費價格，平均調漲金額約4.4至4.6元，漲幅約10%，以確保學校午餐餐食供應品質。

教育局補充，台中市各級公立學校營養午餐收費依餐點內容及供餐方式不同，每校營養午餐價格也不一，均價約40-45元之間。另中央與地方政府都有加碼補助，包括台中市府每日補助營養午餐5元、每周10元午餐水果補助；中央鼓勵業者採用國產食材，補助業者每餐每人10元，平均每人每天補助17元左右。

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▲台中市長盧秀燕主持食安會報。（圖／市府提供）



今天食安會報由台中市長盧秀燕主持，她指出，食安是台中市最重要的市政議題，也是她最關心的議題之一；台中市食安稽查能量六都第一，人員、物力、經費、儀器等都是六都第一，市府會繼續努力，持續嚴格把關、稽查食安。

盧秀燕也分享，市府經年累月做的平常工作，卻是市民最在乎的一塊，是非常有意義的事；她也認為，食安把關若能加入民力，讓市民透過參與機制，得到更多資訊，能有所信賴與安心，甚至成為協力角色，將更能得到「事半功倍」的效果。

此外，盧秀燕提到，台中市推出「紓困振興e79計畫」，透過「7大紓困」及「9大振興」，例如餐飲美食安心吃，將補助具稅籍的台中餐飲業者清消成本每家5,000元等，陪同業者一起度過難關，邁向經濟復甦之路。

衛生局表示，台中市創全國之先，推動食安智慧管理，導入產學聯盟輔導機制，邀請在地專家學者實地輔導，從法規、實務及技術面，提升食品業者自我管理知能，多元扶植台中食品產業。自107年起，共計輔導1065家次餐飲業者、1134家食品製造業者，有8成業者滿意台中市推動食品安全作為，未來持續藉由產學聯盟計畫追蹤查核輔導中、高風險食品業者，增進民眾食安信心，讓市民安心消費、放心飲食。

環保局指出，為杜絕非食品添加物的化學物質流入食品鏈中，市府針對台中市99家具食安風險疑慮毒性化學物質運作業者，進行現場及包裝標示等查核，另清查台中市化工原料業者，宣導化工原料業者落實「四要管理」，今年規劃至少完成300家次輔導訪查。此外，今年針對節慶執行專案訪查，已稽查36家次，讓民眾安心過好節，至今無發現毒化物非法運作行為。