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餐廳物價飛天！冷麵價格大漲8.1％　韓上班族「改吃便利店」顧荷包

▲▼餐廳價格飆漲　韓便利商店業績逆勢增30％。（圖／路透）

▲根據南韓政府數據顯示，該國餐廳價格較去年同期上漲7.4％，創下24年來最高漲幅。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

受到烏俄戰爭影響，全球原物料價格不斷飆漲，首當其衝的就是食品價格。根據南韓政府數據顯示，該國餐廳價格較去年同期上漲7.4％，創下24年來最高漲幅；較受歡迎的餐點如冷麵，價格平均上漲8.1%。巨大漲幅讓依賴餐廳外食的上班族苦不堪言，只能轉往便利商店購買午餐，這也讓便利商店業績逆勢成長超過30％。

根據《路透社》報導，午餐時間對許多上班族來說，是非常重要的休息和社交時間，但是在物價飛漲期間，這樣的小確幸卻要付出更多成本。南韓上班族62歲的朴美媛（音譯Park Mi-won）表示，她以前從未買過便利商店午餐，但自從她常去的餐廳漲價超過10％之後，她只好選擇到便利商店買6000韓元（約台幣150元）以內的泡麵或飯捲。

▲▼餐廳價格飆漲　韓便利商店業績逆勢增30％。（圖／路透）

▲南韓知名連鎖超商GS25今年1至5月的銷售額增長超過30％。（圖／路透）

受到烏俄戰爭影響，導致能源與肥料價格提升，也影響到糧食供應，聯合國農業機構統計，全球食品價格在上個月比去年同期增漲23％。與此同時，韓國上個月餐廳菜品價格較去年同期上漲7.4％，為24年以來最大漲幅，又被上班族稱為「午餐通膨」，因為常見的牛骨湯、冷麵等熱門菜色，價格分別上漲12.2％與8.1％。

相較於餐廳的明顯漲幅，雖然便利商店的餐點也有調漲，但整體的價格仍讓消費者能夠負擔，例如首爾餐廳的冷麵均價近來突破了1萬韓元（約台幣251元），若選擇購買便利商店的泡麵，平均價格約在1000韓元（約台幣25元）出頭。這樣的差異也讓便利商店業績逆勢成長，知名連鎖超商GS25今年1至5月的銷售額增長超過30％。

根據韓國銀行預測，明年進口農產品價格每上漲1％，加工食品的價格就會上漲0.36％，餐廳的價格將在3年內上漲0.14％。韓國投顧公司Meritz Securities經濟學家李承勳（Lee Seung-hoon音譯）就表示，目前餐廳業績仰賴於取消社交距離後的疫情紅利，但在嚴峻通膨壓力之下，人民實際的購買力正在萎縮。

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