菲律賓總統小馬可仕今就職　分析：首要任務經濟復甦

▲菲律賓總統小馬可仕30日正式宣誓就職。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

菲律賓已故總統老馬可仕的兒子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）30日正式宣誓就職，成為菲律賓第17任總統，創下自1986年他父親被民眾起義趕下台之後的最大勝利。但分析指出，如今菲律賓面臨數十年來最嚴重的經濟衰退，他領導的政府將踏上一條艱難道路，首要任務應該要是經濟復甦。

綜合路透等報導，現年64歲的小馬可仕在5月全國大選中獲得壓倒性勝利，30日來到馬尼拉國家博物館宣誓就職，現場除了有數百名海內外政要出席，包括中國國家副主席王歧山、美國副總統賀錦麗夫婿任德龍（Douglas Emhoff），妻子、92歲母親等家人也陪在身邊，卸任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）也身穿傳統服飾現身。

在就職典禮上，小馬可仕承諾任內要讓國家走得更遠，讓政策惠及所有人，也感謝民眾在大選中的支持，「這對我們所有人來說，都是個歷史性時刻，你們手中投下的選票意味著拒絕分裂政治……你們不會失望的，別害怕」。

小馬可仕也向已故父親老馬可仕（Ferdinand Marcos）致敬。老馬可仕自1965年以來統治菲律賓長達20年，其中半數時間處於戒嚴狀態，這也擴大他對權力的控制，直到被民眾起義推翻，家族流亡在外。

但小馬可仕強調，在他當總統不是為了過去，而是為了一個更好的未來，承諾進行教育改革，改善糧食供應、基礎建設、能源供應等，且會全力支持數百萬名在海外的菲律賓工作者，「我完全明白你們放在我肩上的責任有多重，我不會輕視，但也已經準備好了」。選民期望，小馬可仕能兌現創造就業機會與降低消費價格的承諾。

不過半島電視台駐地記者賈梅拉（Jamela Alindogan）分析，小馬可仕政府將踏上一條艱難道路，因為菲律賓正面臨數十年來最嚴重的經濟衰退，教育與公共衛生體系陷入危機，社會分化嚴重。

政治分析家海達里安（Richard Heydarian）則說，小馬可仕在未來6個月、上任第一年的首要任務應該要是經濟復甦，這將為他的政府在未來數年的發展奠定基調。