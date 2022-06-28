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中國非法捕魚猖獗！美國攜手台越「合作加強打擊」

▲▼捕魚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲中國被國際指控是非法捕撈最嚴重的國家。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

在環保人士與西方國家愈發將非法捕魚問題歸咎於中國之際，美國27日宣布，政府將與越南、台灣等國加強合作，打擊非法捕魚。

據法新社報導，美國總統拜登最近在聯合國海洋修復大會上簽署備忘錄，承諾加強美國政府的內部協調和執法，制止非法捕魚和強迫勞動。白宮透露，政府還計劃與厄瓜多、巴拿馬、塞內加爾、台灣和越南合作，打擊非法、未報告和不受管制的捕魚活動（IUU）。

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登簽署備忘錄，承諾將打擊非法捕撈活動。（圖／路透）

一位政府官員表示，這起新的合作案將把「能力建設」納入戰略計劃的一部分，但她並未透露更多細節。她也強調，美國之所以點名要與上述5個地區合作，並不是因為他們是IUU捕魚的主要罪犯，而是因為他們願意與美國合作，在他們的國家打擊IUU捕撈活動。

另一名官員表示，儘管美國的新措施並未針對任何國家，但中國是造成全球IUU捕撈活動的最大肇事國，還阻礙了國際組織打擊IUU捕魚和過度捕撈措施的進展。

環境正義基金會最新報告顯示，截至目前為止，中國擁有世上最大的遠洋捕魚船隊，而且也經常被投訴有虐待、船長強迫船員無薪加班、威脅或使用暴力等行為。此外，當局也接獲檢舉，聲稱中國的船隻涉嫌提供低質量的食物，導致船員出現腹瀉等其他疾病。

 

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