　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲律賓執意關閉Rappler網站　杜特蒂卸任前「新聞自由受挫」

▲▼諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜特蒂卸任前2天宣布，撤銷新聞網站Rappler的註冊文件。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉29日電

菲律賓證交會在總統杜特蒂卸任前2天發布命令，將撤銷新聞網站Rappler公司註冊文件。菲國新聞自由在杜特蒂任內一再受挫，令人憂心新總統小馬可仕上台後媒體環境可能再惡化。

諾貝爾和平獎得主、新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）於夏威夷時間28日在美國智庫「東西中心」（East-West Center）的國際媒體會議發表談話時說，菲律賓證券交易委員會將維持先前決定，勒令Rappler關站。

菲國證交會在28日發布的命令中說，根據上訴法院2019年判決，Rappler屬大眾媒體，須由菲律賓人全額控股。Rappler向eBay創辦人歐米迪亞（Pierre Omidyar）旗下的歐米迪亞網絡（Omidyar Network）發行存託憑證，給予外國實體控制權，已經違憲。菲國證交會表示，大眾媒體須由菲律賓人完全掌控目的是為保護國家的最大利益，防止輿論受外國實體影響或操縱。「特此指示公司註冊和監督部門，撤銷Rappler公司和Rappler控股公司在證交會的公司註冊文件。」

▲▼諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）。（圖／達志影像／美聯社）

對此，Rappler發表聲明說：「這對我們來說一切照舊，因為我們認為，未經法院批准，這不會立即執行。我們將適應、調整、存活且發展。」

杜特蒂（Rodrigo Duterte）以鐵腕掃毒政策聞名，侵犯人權作為飽受國際社會抨擊，但「接地氣」的政治硬漢形象廣獲菲國普羅大眾支持。

Rappler持續監督杜特蒂掃毒戰，長期與當局「唱反調」之下，菲律賓證交會在杜特蒂卸任2天前要求Rappler關站。雖然引發菲國新聞自由一再倒退的疑慮，對一般菲國民眾來說，並不關心報導自由是否遭箝制，不少民眾還對證交會「依法行政」的作為叫好。

杜特蒂任內屢屢被抨擊箝制新聞自由。Rappler執行長瑞薩從事新聞工作36年，但因長期監督報導杜特蒂政府掃毒戰，2年來遭發布10次逮捕令，多宗案件纏身；菲律賓最大電視網ABS-CBN疑因得罪杜特蒂換照未過，2020年遭停播。

另外，菲律賓國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.）指示下，菲律賓國家電信委員會18日要求網路服務供應商封鎖Bulatlat、菲律賓人周報（Pinoy Weekly）等28個網站，理由是這些網站支持並宣揚恐怖主義。

但即使歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，2020年菲律賓經濟萎縮9.5%，數百萬人失業，杜特蒂支持度仍居高不下。今年3月一份民調結果顯示，杜特蒂滿意度為67%，信任度達69%，在政治人物中名列前茅。

▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼小馬可仕（Ferdinand &quot;Bongbong&quot; Marcos Jr.）。（圖／路透）

▲前獨裁者之子小馬可仕將於明天宣誓就職。（圖／路透）

菲律賓總統當選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將於明天宣誓就職。選戰期間他以延續杜特蒂任內建設為號召，虜獲近6成選民支持，壓倒性勝出，種種跡象顯示菲國民眾支持政府鐵腕施政拚經濟，人權和新聞自由都沒有填飽肚子重要。

事實上，ABS-CBN電視網於1972年小馬可仕父親馬可仕（Ferdinand Marcos）專政期間，就曾遭軍警接管並停播，2020年是這個電視網第2次遭停播。

瑞薩於今年菲國大選前一天接受中央社專訪時說，小馬可仕選前就操控社群媒體，迴避傳統媒體監督，她憂心菲律賓媒體的未來恐怕將危在旦夕。對於小馬可仕入主總統府後，Rappler是否可能遭關站。瑞薩當時說：「任何事都有可能。」她表示：「我希望我是錯的，但諷刺的是，馬可仕家族成員36年後又重新掌權。這前所未聞。」

小馬可仕仰賴影音部落客和社群媒體在大選勝出，小馬可仕指派的新任總統府新聞主管官員安赫萊斯（Trixie Cruz-Angeles）也是部落客出身。她6月初表示，未來將邀請影音部落客參加總統府記者會。

菲律賓全國記者聯盟（NUJP）表示，選戰期間網路假消息泛濫，已使傳統媒體邊緣化。如果新政府真的想提升透明度並維護新聞自由，應確保傳統媒體記者的採訪空間不再被壓縮。然而，新政府即將上台，若馬尼拉當局持續給予親政府媒體採訪機會，箝制異議媒體發聲，不少菲國記者憂心將導致寒蟬效應，媒體環境很可能進一步惡化。

 

►日本連續7年賣最好的洗衣精在這！特價中快手刀衝

ET快訊
快訊／高雄女騎士摔車　慘遭大貨車輾過！無生命跡象
核動力「天空郵輪」來了！可載5千人飛行永不落地　超豪華旅程曝
女演員肚痛「下體有東西流出」　她伸手一接：4個月胎兒掉掌上
雙颱夾擊「低壓帶挾雨彈」襲台！這天起連6天全台有雨
網路中斷股民哀號　台灣大：中華電信擅自斷網
EXID Hani戀愛了！承認交往大10歲型男醫生
索爾來了？彰化雷電交加　燒烤店被閃電劈中起火！黑煙竄天
余苑綺癌末近況曝！暴瘦到48公斤　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

核動力「天空郵輪」來了！可載5千人飛行永不落地　超豪華旅程曝光

女兒被性侵氣炸！父見嫌犯出獄　秒撂人「擄走」逼婚

重演冷戰南北對抗？楊永明揭「G7工業國VS金磚國」：全球秩序洗牌

血腥斬首過程曝！2名穆斯林「直播」砍殺裁縫師　只因先知被污辱

北約祕書長：俄羅斯構成「直接威脅」　將推動冷戰後最大軍力升級

女演員肚痛「下體有東西流出」　她伸手一接：4個月胎兒掉掌上

菲律賓執意關閉Rappler網站　杜特蒂卸任前「新聞自由受挫」

川普敗選被氣瘋！怒砸午餐「醬汁流滿牆」　動手搶方向盤要去國會

英外交大臣：入侵台灣將是中國的「災難性誤判」

搭警車搭到癱瘓！他被上銬丟後車廂　「急煞」噴飛摔斷脖

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

丟丟妹6000萬豪宅曝光認「直播好賺」　正面回應「大學畢業就有一桶金了」

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

猜拳連輸3把被爸狂敲頭　弟一猜贏秒大力開扁報仇

胡宇威曝求婚細節「蠻累的」：弄到自己 XD 　曾沛慈老公「浪漫求婚」...她爆哭20分鐘！

核動力「天空郵輪」來了！可載5千人飛行永不落地　超豪華旅程曝光

女兒被性侵氣炸！父見嫌犯出獄　秒撂人「擄走」逼婚

重演冷戰南北對抗？楊永明揭「G7工業國VS金磚國」：全球秩序洗牌

血腥斬首過程曝！2名穆斯林「直播」砍殺裁縫師　只因先知被污辱

北約祕書長：俄羅斯構成「直接威脅」　將推動冷戰後最大軍力升級

女演員肚痛「下體有東西流出」　她伸手一接：4個月胎兒掉掌上

菲律賓執意關閉Rappler網站　杜特蒂卸任前「新聞自由受挫」

川普敗選被氣瘋！怒砸午餐「醬汁流滿牆」　動手搶方向盤要去國會

英外交大臣：入侵台灣將是中國的「災難性誤判」

搭警車搭到癱瘓！他被上銬丟後車廂　「急煞」噴飛摔斷脖

什麼日常用品不能帶進晶圓廠？台積電工程師回答令人鼻酸

台南南區新建路停車場啟用　新增91席汽車格位

日本「灰塵精靈橡皮擦」神還原萌慘！　10顆擠在透明罐內超療癒

快訊／高雄女騎士摔路橋　慘遭大貨車輾過！無生命跡象送醫搶救

罰款1億美元！這家全球知名會計師事務所　員工CPA考試作弊被重罰

捨不得吃啦！ 頑皮世界超萌限量「龜刈包」慶動物入厝

那邊癢…飄臭6年　25歲女師「遭控染性病」被退婚！醫一看：太長了

黃子鵬二次打明星賽　上一次還自己灌票

快訊／同仁宿舍墜樓身亡　外交部深表遺憾　

台積電美國廠進度「取決晶片法案」　龔明鑫：算義氣相挺

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

即／10歲女童找到了！車內發現「3人屍體」

286倍月薪入帳　他答應還錢卻神隱

女演員肚痛伸手一接：4個月胎兒掉掌上

烏克蘭妹「集體脫光」賣照　賺2400萬全捐

數十官兵爆料　上百UFO包圍美軍艦隊

她裝癌末募160萬出國爽玩　賠不到200元

通膨飆高消費者信心劇跌　美股重挫近500點

越野車手從天摔進觀眾席　18歲女遭爆頭慘死

星國BA.4、BA.5肆虐破萬確診　官員：新疫情提早到

害她下體被看光！老公陪產拍照　秒傳家庭群組

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

1歲兒忘車上3小時熱死　爸爸飲彈身亡

空襲軍火庫商場會火災　烏國媽媽影片揭俄謠言

更多熱門

相關新聞

星國BA.4、BA.5肆虐破萬確診　官員：新疫情提早到

星國BA.4、BA.5肆虐破萬確診　官員：新疫情提早到

新加坡今天暴增逾萬人確診COVID-19，創下3月底以來的新高。星媒報導，衛生部長王乙康表示，近期確診病例攀升可能與不少人利用6月假期出國旅遊有關，導致新一波疫情提早到來。

美國加強打擊非法捕魚　將與台灣越南合作

美國加強打擊非法捕魚　將與台灣越南合作

5歲男童撿到槍　轟爆下巴「射殺3歲弟弟」

5歲男童撿到槍　轟爆下巴「射殺3歲弟弟」

小王夜會人妻前女友被抓包！　從5樓逃亡卻慘死

小王夜會人妻前女友被抓包！　從5樓逃亡卻慘死

菲律賓渡輪海上火燒船　上百人跳海畫面曝光

菲律賓渡輪海上火燒船　上百人跳海畫面曝光

關鍵字：

東南亞要聞諾貝爾和平獎Rappler新聞自由

讀者迴響

熱門新聞

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

外送員3處理步驟「惹火阿Ben」

《笑傲江湖》演員離世！享年37歲

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

大咖男星娶小14歲台灣妻鬧離婚！「7個月離家6次」

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

國家警報響了！3區防劇烈大雷雨

8死輪胎行怪手昨拆除…陳爸爸悲看化為平地

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

理科先生「前妻成名後變了」！

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

台灣大道變河流！大肚山上遊園路也積水

機場閃離「親民態度跟Lisa、朴寶劍差太多」　防彈V道歉了

更多

最夯影音

更多
性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦
韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

丟丟妹6000萬豪宅曝光認「直播好賺」　正面回應「大學畢業就有一桶金了」

丟丟妹6000萬豪宅曝光認「直播好賺」　正面回應「大學畢業就有一桶金了」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面