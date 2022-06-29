菲律賓執意關閉Rappler網站　杜特蒂卸任前「新聞自由受挫」

▲杜特蒂卸任前2天宣布，撤銷新聞網站Rappler的註冊文件。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉29日電

菲律賓證交會在總統杜特蒂卸任前2天發布命令，將撤銷新聞網站Rappler公司註冊文件。菲國新聞自由在杜特蒂任內一再受挫，令人憂心新總統小馬可仕上台後媒體環境可能再惡化。

諾貝爾和平獎得主、新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）於夏威夷時間28日在美國智庫「東西中心」（East-West Center）的國際媒體會議發表談話時說，菲律賓證券交易委員會將維持先前決定，勒令Rappler關站。

菲國證交會在28日發布的命令中說，根據上訴法院2019年判決，Rappler屬大眾媒體，須由菲律賓人全額控股。Rappler向eBay創辦人歐米迪亞（Pierre Omidyar）旗下的歐米迪亞網絡（Omidyar Network）發行存託憑證，給予外國實體控制權，已經違憲。菲國證交會表示，大眾媒體須由菲律賓人完全掌控目的是為保護國家的最大利益，防止輿論受外國實體影響或操縱。「特此指示公司註冊和監督部門，撤銷Rappler公司和Rappler控股公司在證交會的公司註冊文件。」

▲諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）。（圖／達志影像／美聯社）

對此，Rappler發表聲明說：「這對我們來說一切照舊，因為我們認為，未經法院批准，這不會立即執行。我們將適應、調整、存活且發展。」

杜特蒂（Rodrigo Duterte）以鐵腕掃毒政策聞名，侵犯人權作為飽受國際社會抨擊，但「接地氣」的政治硬漢形象廣獲菲國普羅大眾支持。

Rappler持續監督杜特蒂掃毒戰，長期與當局「唱反調」之下，菲律賓證交會在杜特蒂卸任2天前要求Rappler關站。雖然引發菲國新聞自由一再倒退的疑慮，對一般菲國民眾來說，並不關心報導自由是否遭箝制，不少民眾還對證交會「依法行政」的作為叫好。

杜特蒂任內屢屢被抨擊箝制新聞自由。Rappler執行長瑞薩從事新聞工作36年，但因長期監督報導杜特蒂政府掃毒戰，2年來遭發布10次逮捕令，多宗案件纏身；菲律賓最大電視網ABS-CBN疑因得罪杜特蒂換照未過，2020年遭停播。

另外，菲律賓國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.）指示下，菲律賓國家電信委員會18日要求網路服務供應商封鎖Bulatlat、菲律賓人周報（Pinoy Weekly）等28個網站，理由是這些網站支持並宣揚恐怖主義。

但即使歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，2020年菲律賓經濟萎縮9.5%，數百萬人失業，杜特蒂支持度仍居高不下。今年3月一份民調結果顯示，杜特蒂滿意度為67%，信任度達69%，在政治人物中名列前茅。

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前獨裁者之子小馬可仕將於明天宣誓就職。（圖／路透）

菲律賓總統當選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將於明天宣誓就職。選戰期間他以延續杜特蒂任內建設為號召，虜獲近6成選民支持，壓倒性勝出，種種跡象顯示菲國民眾支持政府鐵腕施政拚經濟，人權和新聞自由都沒有填飽肚子重要。

事實上，ABS-CBN電視網於1972年小馬可仕父親馬可仕（Ferdinand Marcos）專政期間，就曾遭軍警接管並停播，2020年是這個電視網第2次遭停播。

瑞薩於今年菲國大選前一天接受中央社專訪時說，小馬可仕選前就操控社群媒體，迴避傳統媒體監督，她憂心菲律賓媒體的未來恐怕將危在旦夕。對於小馬可仕入主總統府後，Rappler是否可能遭關站。瑞薩當時說：「任何事都有可能。」她表示：「我希望我是錯的，但諷刺的是，馬可仕家族成員36年後又重新掌權。這前所未聞。」

小馬可仕仰賴影音部落客和社群媒體在大選勝出，小馬可仕指派的新任總統府新聞主管官員安赫萊斯（Trixie Cruz-Angeles）也是部落客出身。她6月初表示，未來將邀請影音部落客參加總統府記者會。

菲律賓全國記者聯盟（NUJP）表示，選戰期間網路假消息泛濫，已使傳統媒體邊緣化。如果新政府真的想提升透明度並維護新聞自由，應確保傳統媒體記者的採訪空間不再被壓縮。然而，新政府即將上台，若馬尼拉當局持續給予親政府媒體採訪機會，箝制異議媒體發聲，不少菲國記者憂心將導致寒蟬效應，媒體環境很可能進一步惡化。