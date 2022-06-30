菲律賓總統就職典禮「綜合情勢考量」未獲邀　外交部遺憾

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）就職典禮今（30日）舉行，然而，菲方此次仍未致邀台灣官方代表出席就職典禮。對此，外交部說明，我國駐菲律賓代表處即多次向菲方表達我國擬派員參加就職典禮致賀之意，但菲方最後仍未邀請我國官方代表出席就職典禮，外交部對此表示遺憾。

外交部表示，為了對菲國政府及人民成功舉行民主選舉表達祝賀之意，我國駐菲律賓代表處除已將蔡總統賀電轉致小馬可仕總統外，並向菲律賓政府及小馬可仕團隊正式提出希望派員出席就職典禮。駐處近來透過馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）等相關管道積極爭取，惟菲方表示基於綜合情勢考量，無法邀請我方出席，請我方諒解。

外交部稱，菲律賓是我國「新南向政策」重點目標國家，兩國地理毗鄰，雙方在經貿、觀光及人員的交流上都相當密切。台菲2021年貿易總額達90.7億美元，今年1至4月台菲貿易額更成長20.6%。目前在台灣的菲國籍移工人數約14萬人，對台灣經濟發展貢獻良多。外交部仍將持續與菲國新政府共同合作，基於務實、互惠、互利，積極推動各項交流，增進兩國人民福祉。

另對於小馬可仕將任命菲國原勞工部長Silvestre Bello III出任馬尼拉經濟文化辦事處主席兼駐台代表，外交部表示，對於這項人事規畫表示歡迎，並期盼台菲雙方持續就各項議題進行合作。