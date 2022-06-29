女演員肚痛「下體有東西流出」　她伸手一接：4個月胎兒掉掌上

▲馬來西亞演員菲達（Rafidah Ibrahim）不幸流產。（圖／翻攝自IG／rafidahibrahim）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞演員菲達（Rafidah Ibrahim）不久前才在IG上宣佈懷孕3個月，沒想到她24日突然感到肚子不適，結果胎兒竟直接從下體滑出來。菲達也將手捧胎兒腳掌的照片分享到社群，並心痛表示，「我當時感覺下體有東西要出來，手才一放下，胎兒就滑落在我的掌心上。」

根據《星洲網》報導，現年36歲的大馬演員菲達28日在IG宣佈，腹中的胎兒在24日意外流產。當時她突然感到腹痛，一開始還以為是肚子脹氣沒多做注意，只先多休息一下，沒想到傍晚5點多在進行昏禮禮拜時，突然感覺下體有東西要流出，伸手往下一接，胎兒就這樣直接掉在她的手掌上。

菲達說，「我當時感覺下體有東西要出來，手才一放下，胎兒就滑落在我的掌心上。」當時丈夫替她剪掉胎兒的臍帶，並將她送往醫院治療。由於胎兒週數還太小，無法判定性別，夫妻倆就將他命名為阿都拉，並安葬在穆斯林的墓園中。

菲達心痛表示，其實她在懷孕3個月的時候就曾出血，醫生先前就曾告訴她，子宮頸已經些微打開，且羊水偏少，若情況未改善很可能就必須放棄胎兒。菲達說，這已經是她第二次流產，雖然當下非常難過且恐慌，但看到手中成形的胎兒，又能感受到一絲安慰，「雖然不完美，但原來這就是上天賜給我們的小生命。」

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