港97年回歸後首次出國　曾志偉：寫這「兩字」流淚了

▲1997年香港回歸，中英主權交接儀式。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

香港回歸25週年前夕，香港知名演員、TVB節目內容營運總經理曾志偉接受陸官媒《環球時報》獨訪，暢談自己見證1997年香港回歸後心情，最大改變就是國家認同。以往香港附屬英國之下，回歸後出國國籍可以填寫「中國」，曾志偉說，當時眼淚都流下來。

回憶1997年香港回歸那一夜，曾志偉說，「那天淩晨我也在看電視，我們從小聽英國國歌，當真正聽到我們自己的國歌，升自己的國旗的時候，是非常感動的。」

港回歸之後，對曾志偉最大的改變就是「國家認同感」。他說，以前香港人去國外填國籍，一般都填香港，但後面不加上英國，都會被問香港是「國籍」嗎？填了，英國人又會問「你真是英國人嗎？」那種感覺很不好受。

曾志偉說，「回歸後我第一次出國，填表的時候終於能寫下『中國』這兩個字，當時眼淚就下來了。」

▲香港回歸1週年特別節目「相約1998」。（圖／翻攝 ba哥專用微博）

從小在香港長大曾志偉對回鄉也沒有概念，大概10年前才回廣東老家探訪，心情很開心。他打算明年做一個關於「回家」的節目，讓每位藝人回自己家鄉去互動尋根。

專訪時，曾志偉強調，「我們很多東西都是國家給的。現在的香港市民應該非常感恩我們的國家。」回憶小時候每4天提水桶去排隊打水，之後吃飯洗菜，洗完菜再洗臉、洗腳最後再澆花。直到國家把東江水引將香港，才開放有自來水。他現在總對小孩子講，「水龍頭不用的時候一定要關。」

回憶自己1991年第一次回大陸，和其他70多位藝人做華東水災捐助工作後去北京。他一下飛機就問，「這裏是北京嗎？」路上沒有什麽人，旅遊車進市區才看到，人們在公園跳舞，沒有什麽燈。那時候正好是晚飯時間，很多煙囪都在冒煙，每家都用煤燒菜。

讓他印象最深刻還有探訪大陸貧困戶，當時有貧困戶家庭年收入只有200塊人民幣。曾志偉回香港社會籌款時說，「你們喝一次咖啡的錢，捐出來可能就是他們一年的收入」回顧短短30多年，大陸發展反差太大了。

▲曾志偉曾公開挺《香港國安法》。（圖／CFP）

談到反送中期間，自己和不少香港藝人公開力挺《香港國安法》。曾志偉說，「家是你的，你要把自己家都打爛，不承認自己的爸爸媽媽，怎麽能這樣？」

他覺得很多香港市民在看到黑暴行為，不曉得該怎麼辦，那時真的太亂，到無法無天的地步。還好國家馬上出手，國安法出台，「就好像你在最黑暗的時候看到一束光。」

曾志偉強調，「誰怕國安法？只有心歪的人，如果是好人，你只會心安。」

▲曾志偉、劉德華參與大陸網路節目，慶祝港25週年回歸。（圖／翻攝 師姐小記微博）

另外，為慶祝香港回歸25週年，大陸影音平台優酷聯合浙江衛視、香港TVB新綜藝《那年的精彩》共同製作「獻禮香港回歸25週年」，再現TVB經典劇，《像是射雕英雄傳》、《義海豪情》《溏心風暴》、《金枝欲孽》、《大時代》、《義不容情》等。

據悉，該集節目星光召集人有香港知名影星曾志偉、劉德華；香港資深演藝人古天樂、歐陽震華等，共12位陸、港藝人，每期節目介紹一部經典港劇，並邀請主創演員等人到場分享幕後故事和拍攝花絮。

