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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平偕彭麗媛訪港兩日往返深圳　高鐵西九站外港警嚴陣佈防

▲習近平及彭麗媛2017年訪港。（圖／香港政府新聞網）

▲習近平及夫人彭麗媛2017年訪港參加回歸20週年活動。（圖／香港政府新聞網）

文／香港01

香港回歸25週年，大陸國家主席習近平料會南下外，《香港01》獲悉，夫人彭麗媛亦會隨行。最新部署所見，6月30日訪港首天，兩人將循高鐵即日往返港深兩地，彭麗媛或會到訪位於西九文化區的戲曲中心。據了解，領導人首次循陸路訪港，警方嚴陣以待，除於高鐵西九站駐重兵外，亦將遙距護航，確保沿路暢通無阻。

▲習近平及彭麗媛2017年訪港。（圖／香港政府新聞網）

▲習近平夫人彭麗媛在香港與幼童互動。（圖／香港政府新聞網）

雖然目前尚未知國家主席習近平會否親身出席，但消息透露，按來港行程部署，習近平伉儷將於明日（30日）下午乘坐高鐵由深圳抵港，並於高鐵西九龍站逗留視察，兩人隨後各有行程安排，習近平將赴港島，彭麗媛則預計留守西九一帶，包括前往毗鄰西九龍站的戲曲中心參觀，並於傍晚出發前往港島，會合習近平，出席禮賓府特設晚宴。

翻查資料顯示，領導人夫人隨行訪港並非慣例。2012年回歸15周年，時任國家主席胡錦濤夫人劉永清未有現身，即使隨行來港，亦甚少單獨活動，作風較低調；習夫人彭麗媛則創先河，2017年訪港時，先後探訪幼稚園和老人院，今次則擬到訪於2019年啓用的戲曲中心，由於彭夫人是歌唱家出身，今次專程到訪戲曲中心，別具意義。

▲港鐵西九站,港警劍齒虎裝甲車。（圖／香港01）

▲港警劍齒虎裝甲車在路上巡邏。（圖／香港01）

此外，有別過往乘坐專機，領導人今次選擇取道陸路往返，據悉兩人亦將循高鐵即日來回，7月1日早上再赴港出席新班子就職禮。為確保其人身安全，警方將今次的保安級別定為最高，除西九站要塞外，亦會沿線遙距護航及高度佈防，包括沿途有人駐守及巡邏，確保萬無一失。

有內地媒體則報道，至少從兩個城市包括從福州和廈門乘鐵路前往深圳方向的旅客，自本周日（26日）至7月2日須接受「二次安檢」，始可上車。

▲港鐵西九站,港警劍齒虎裝甲車。（圖／香港01）

▲港鐵西九站自2020初關閉後，首次重啟服務或將迎來重要貴客。（圖／香港01）

大陸國家主席習近平將出席七一回歸慶典及新政府就職禮，警方周二（28日）公布指，將實施嚴密保安，凡領導人逗留、到訪及途經地區，將劃為核心保安區，周邊則列為保安區，周三（29日）凌晨起灣仔北一帶大範圍封路，港鐵會展站則於周四（30日）凌晨起關閉。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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